XRP à 20 dollars et Solana (SOL) à 500 dollars ? Les niveaux techniques à surveiller pour ces altcoins

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Les altcoins poussent vers le nord à mesure qu’ethereum se rapproche des 4 000 dollars. XRP et Solana sont deux candidats favorables à de très belles performances dans un futur plus ou moins proche, cela dépendant toutefois de la dynamique globale du marché. Découvrons ensemble les niveaux à surveiller pour ces deux actifs.

Ethereum : la cryptomonnaie à suivre absolument sur les prochains mois

Pour le moment, la tendance sur ethereum est très clairement haussière avec l’unité de temps 3D. Aux portes des 4 000 dollars, le top départ du Bull Run des altcoins pourrait être bientôt donné. Évoluant dans la partie supérieure du volume profile, indiquant les volumes depuis le mois de mars sur les différents niveaux, le plus dur est fait.

Ainsi, si les acheteurs parviennent à se manifester suffisamment rapidement, les prochaines semaines pourraient s’avérer très intéressantes. Avec une extension aussi rapide, attention toutefois à une légère correction à court terme. Un retour autour des 3 300 dollars permettrait à ethereum de temporiser avant de reprendre son chemin haussier.

Il joue un rôle essentiel pour la globalité du marché. Un ETH en bonne posture, proche de son ATH ou en découvert de prix, signifie que le marché des altcoins évoluera au vert. Les regards se tournent vers XRP et Solana. Ces deux actifs ont le plus de chance d’obtenir un ETF spot à ce jour pour 2025 (95% selon Bloomberg).

XRP à 20 dollars : est-ce possible à long terme d’y arriver ?

Actuellement, XRP évolue autour des 3,5 dollars. Malgré un début de journée dans le rouge pour le marché, il résiste plutôt bien à la pression vendeuse. Une dynamique alimentée en partie par l’espoir d’un ETF XRP spot d’ici les prochaines semaines, pour faire suite au 1er ETF XRP ayant été approuvé sur le NYSE la semaine dernière.

Arriver à 20 dollars, au regard de l’offre en circulation (proche des 60 milliards d’unités), cela signifierait une capitalisation (non diluée) supérieure à 1 180 milliards de dollars, soit un peu moins de la moitié de ce que représente bitcoin à ce jour.

Bien que l’avenir puisse s’avérer intéressant avec la sortie du processus juridique face à la SEC et la demande de la National Bank Charter auprès de l’OCC, un XRP à 20 dollars reste tout de même trop élevé à ce jour. Toutefois, réévaluer les objectifs à 10 dollars est un scénario optimiste mais possible en cas d’adoption globale du XRP Ledger et du stablecoin RLUSD.

Solana à 500 dollars : des perspectives alimentées par l’essor des memecoins

Pour Solana, la situation est différente et les objectifs peuvent être plus conséquents. Un SOL à 500 dollars signifie une hausse de 2,5 fois de la capitalisation actuelle du cours.

Avec une blockchain bien établie, un positionnement comme hub des memecoins, des launchpads leaders comme LetsBonk ou PumpFun et son intégration progressive comme actif de réserve, beaucoup s’attendent à une jambe haussière en décalage avec ethereum.

Les donnes on-chain sont très positives, le réseau s’apprête à former un nouvel ATH après celui du début d’année 2025 (11,5 milliards de dollars). Si la liquidité continue d’affluer, et que le premier ETF SOL spot voit le jour, les 300 dollars pourraient très bientôt appartenir au passé. Cependant, cela ne relève que d’une analyse subjectives des potentiels catalyseurs, et qu’il faudra surveiller activement l’évolution des supports et résistances sur XRP et SOL.

Sur le même sujet :