Les baleines Bitcoin vendent 4 milliards $ : faut-il craindre septembre ?

Le marché du Bitcoin encaisse à nouveau un choc majeur avec plus de 4 milliards de dollars de BTC liquidés en une seule journée. Et sans surprise, les baleines sont très fortement impliquées dans cette vague. Un chiffre qui rappelle les épisodes de février et du 4 juillet, lorsque des vagues de ventes avaient déjà secoué le marché, la dernière atteignant près de 9 milliards $.

Des mains fortes aux mains faibles

Cette fois encore, ce sont les “super baleines”, celles qui contrôlent plus de 10 000 BTC, qui ont mené la danse. Elles représentent à elles seules environ la moitié du total. Derrière elles, les grandes et moyennes baleines ont ajouté 1,7 milliard $ à la pression vendeuse.

Pour les analystes, il semble désormais clair que les investisseurs de long terme profitent des prix élevés pour réaliser des bénéfices. Ils transfèrent ainsi leurs actifs vers des mains plus fragiles : les traders court terme. Or, ces derniers sont souvent plus enclins à paniquer lors des corrections.

Historiquement, ce type de bascule annonce des phases de consolidation. Le marché perd ses “mains fortes” et doit digérer une offre nouvelle. Ce schéma apparaît souvent près de sommets locaux, avant une période de refroidissement.

Septembre, le mois de tous les dangers

Ce timing est d’autant plus intrigant que le mois de septembre est historiquement rouge pour Bitcoin. Depuis 2013, la majorité des performances de ce mois sont négatives, avec une perte moyenne de près de 4 %.

En parallèle, l’incertitude macro refait surface. L’inflation reste tenace, et la prochaine réunion de la Fed pourrait compliquer davantage la donne. L’association entre une saisonnalité défavorable et une pression vendeuse des baleines ravive le spectre d’un “Red September”.

Le seuil critique des 110 000 $

Les analystes surveillent un niveau clé : 110 000 $. Tant que Bitcoin reste au-dessus de celui-ci, la correction peut être qualifiée de saine. Mais une cassure nette sous ce seuil risquerait d’alimenter de nouvelles liquidations. Le marché pourrait alors entrer dans une phase de reset plus profonde.

À l’inverse, si les baleines freinent leurs ventes et que les flux de détail continuent, le marché pourrait absorber la pression. Dans ce scénario, septembre resterait un mois difficile, mais octobre, historiquement l’un des meilleurs pour Bitcoin, offrirait une reprise vigoureuse.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Vigilance mais pas de panique

Le message est double. D’un côté, les baleines encaissent, ce qui affaiblit le marché à court terme. De l’autre, la demande institutionnelle et les investisseurs particuliersgardent confiance.

Le résultat de ce bras de fer décidera si septembre sera fidèle à sa réputation baissière. Pour l’instant, la prudence s’impose. Mais qualifier cette phase de panique serait excessif. En réalité, il s’agit peut-être simplement d’un nettoyage saisonnier avant le prochain élan.

Source : CryptoQuant

