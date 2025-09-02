WLFI en chute libre : le marché doute de la solidité du projet Trump

Le lancement de World Liberty Financial (WLFI), la cryptomonnaie portée par la famille Trump, devait symboliser la rencontre entre politique et finance décentralisée. En pratique, l’expérience a tourné court. À peine mis en circulation, le jeton s’est effondré, perdant plus d’un quart de sa valeur en quelques heures. Entre valorisation jugée démesurée, gouvernance controversée et propositions de rattrapage jugées cosmétiques, la confiance du marché reste très limitée.

Un démarrage catastrophique sur les marchés

WLFI a connu un début de cotation particulièrement mouvementé. Coté à 0,33 $ le 1er septembre, le jeton a plongé de plus de 25 % en quelques heures, pour retomber autour de 0,24 $. Cette baisse brutale a immédiatement semé le doute quant à la solidité du projet.

Derrière l’effet d’annonce, la réalité du marché a vite rattrapé le projet. La valorisation, qui oscillait entre 40 et 55 milliards de dollars en capitalisation totalement diluée, a été jugée délirante. Encore plus problématique : la répartition des jetons. Une part immense est concentrée dans les mains de Donald Trump et de ses proches.

Dès le premier jour, selon Reuters, l’ancien président aurait engrangé près de 500 millions de dollars de gains théoriques. De quoi alimenter la suspicion d’un montage taillé pour enrichir une poignée d’initiés plutôt que de bâtir une infrastructure pérenne.

Des doutes profonds sur la gouvernance et les objectifs

Au-delà de la dégringolade du prix, c’est la gouvernance du projet qui inquiète. Dans un écosystème où la décentralisation est une valeur cardinale, WLFI présente l’inverse : un contrôle étroit par une famille dont la priorité reste politique.

La méfiance s’est accentuée après les révélations sur l’ampleur des bénéfices réalisés par la famille Trump dès le premier jour. Une telle somme, obtenue alors que le marché subissait une correction violente, a été perçue comme un signal négatif : la priorité semble être le gain rapide plutôt que le développement d’un écosystème durable.

À cela s’ajoutent les inquiétudes liées aux régulateurs. La SEC n’a pas encore pris position, mais le mélange entre intérêts politiques et levée de fonds via un token pourrait vite devenir un cas d’école. Le risque d’un scandale réglementaire pèse déjà comme une ombre.

Tentative de rattrapage : le buyback & burn, un pansement sur une plaie ouverte

Face à la défiance du marché, World Liberty Financial a annoncé une mesure destinée à redorer son image : un programme de rachat et de burn des jetons financé par les frais de transaction du protocole. L’idée est de réduire l’offre circulante afin de créer une pression haussière artificielle sur le prix.

Mais cette initiative peine à convaincre. Pour de nombreux acteurs, il s’agit surtout d’une manœuvre de communication destinée à calmer la panique, sans résoudre les problèmes fondamentaux de gouvernance et de transparence. Le mécanisme reste dépendant des volumes de transactions, eux-mêmes en chute libre depuis l’introduction du jeton. Autrement dit, la promesse d’un burn massif pourrait rester théorique si l’activité ne redécolle pas.

Les investisseurs, eux, semblent peu réceptifs. Après un bref rebond technique, WLFI s’est de nouveau enfoncé, affichant une perte cumulée de plus de 30 % depuis sa mise en circulation. Ce recul rapide illustre l’absence de confiance et souligne combien la marque Trump ne suffit pas à convaincre un marché habitué aux promesses non tenues.

WLFI illustre les dérives possibles quand la crypto devient un outil de communication politique. L’adosser à un nom connu a suffi à attirer l’attention mais pas à créer la confiance. Le lancement raté, les soupçons de favoritisme et l’absence de vision claire font de ce projet un avertissement pour l’ensemble du secteur : la notoriété d’une personnalité ne peut pas, à elle seule, tenir lieu de garantie.

