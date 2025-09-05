$PUMP et $WLFI explosent : le début d’un nouveau bull run ?

Dernière Mise à Jour: Septembre 5, 2025

Aujourd’hui, deux tokens font la une du marché : $PUMP, le jeton phare de la plateforme Pump.fun sur Solana, et $WLFI, la crypto controversée liée à l’univers Trump. En quelques heures, ils ont enregistré des hausses spectaculaires, généré des centaines de millions en volume, et surtout rallumé la flamme chez les investisseurs. Alors forcément, une question s’impose : est-ce le début d’un nouveau bull run, ou juste un énième pump éclair ?

$PUMP (Pump.fun) : le meme coin devenu phénomène

Pump.fun, c’est un peu le casino crypto de Solana. Une plateforme qui permet de créer instantanément un meme coin, de manière ultra simple, avec un lancement “fair” pour tous. Et le succès est au rendez-vous : en quelques mois, des centaines de tokens ont vu le jour, certains avec des volumes hallucinants. Le tout dans une ambiance décontractée, parfois absurde, mais qui attire des milliers de traders.

Au cœur de ce phénomène, on trouve le token $PUMP. C’est la “mascotte” de la plateforme, et il ne fait pas semblant : +7 % en 24 h, une capitalisation autour de 1,6 milliard de dollars, et plus de 400 millions de dollars de volume échangé en une seule journée. Autant dire que les investisseurs et les bots sont à fond. Et avec l’explosion des meme coins Solana, $PUMP profite clairement de la vague.

$WLFI : la crypto politique qui divise

De l’autre côté du ring, on a $WLFI, le token du projet World Liberty Financial, soutenu (plus ou moins officiellement) par la famille Trump. Dès son lancement fin août, le projet a fait parler de lui : prix de départ autour de 0,33 $, envolée à 0,47 $, puis chute brutale sous les 0,20 $. Une volatilité extrême, des volumes monstrueux, et une grosse dose de storytelling politique.

Mais ce n’est pas tout. L’affaire a pris un autre tournant quand l’équipe de WLFI a décidé de geler les tokens de Justin Sun, accusé d’avoir transféré 50 millions de WLFI vers une plateforme d’échange, dans le but de les vendre. Résultat : wallet blacklisté, 107 millions de dollars gelés.

Ajoutez à ça un burn de 47 millions de tokens pour soutenir le prix, et vous obtenez un cocktail explosif. Et le token soulève des problèmes, après tout, peut-on vraiment faire confiance à un token aussi centralisé ?

Et si c’était le début d’un bull run ?

Ces deux tokens en feu ont réveillé un sentiment qu’on n’avait pas vu depuis longtemps : l’excitation. Des volumes en hausse, une grande hype sur X, et des prédictions qui fusent. Certains voient dans $PUMP la preuve que l’écosystème Solana est prêt à reprendre la main. D’autres parient déjà sur un WLFI à 1 $, voire plus, si la hype politique continue.

Mais attention. Cette euphorie cache aussi beaucoup de risques. Le marché reste fragile, les manipulations sont possibles, et ces hausses peuvent vite s’inverser. Dans le cas de WLFI, les décisions de l’équipe (blacklist, burn, contrôle de l’offre) posent de vraies questions sur la décentralisation. Et même $PUMP, malgré sa hype, reste un token très spéculatif, sans use-case solide.

Alors hype ou mirage ?

$PUMP surfe sur la vague des meme coins avec un écosystème bien huilé, porté par Solana. WLFI, lui, attire par son côté politique et ses coups d’éclat… mais inquiète aussi par son niveau de contrôle. Dans les deux cas, on sent que le marché a envie de s’emballer à nouveau.

Alors, bull run ou simple feu de paille ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : la spéculation est de retour, et avec elle, les opportunités… comme les dangers. Si vous décidez de tenter votre chance, faites-le avec prudence, en connaissant les règles du jeu.

Source : CoinMarketCap

