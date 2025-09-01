WLFI : analyse et prévision de prix pour septembre 2025

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 1, 2025

Le token World Liberty Financial (WLFI), soutenu par Donald Trump, vient de faire une entrée remarquée sur les marchés crypto. Après un lancement explosif au-dessus de 0,39 $, le prix s’est rapidement replié vers la zone des 0,25 $. Cette correction, typique d’un listing massif, ne calme pas pour autant l’excitation des investisseurs. Septembre s’annonce décisif : WLFI sera-t-il capable de rebondir ou va-t-il continuer à corriger ?

Pepenode, l’autre projet qui attire les regards

Alors que WLFI fait la une grâce à son lancement spectaculaire, un autre projet commence à faire parler de lui : Pepenode. Présenté comme un memecoin original avec une mécanique mine-to-earn, il propose aux utilisateurs de « miner » des nœuds de mèmes et de bâtir leur propre ferme virtuelle.

Avec ses récompenses en tokens et ses bonus en airdrops (PEPE, FARTCOIN et d’autres), Pepenode joue à fond la carte communautaire. Encore en prévente, il alimente déjà la curiosité de nombreux investisseurs à la recherche du prochain x100.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

WLFI : un projet sous le feu des projecteurs

World Liberty Financial n’est clairement pas un token comme les autres. Officiellement adossé à Donald J. Trump, il combine deux ingrédients puissants : un narratif politique fort et l’engouement médiatique qui l’accompagne. Le projet est lancé sur Solana.

Dès son lancement, WLFI a attiré des volumes massifs. Plus d’un milliard de dollars échangés en seulement 24 heures, un signe évident d’un intérêt spéculatif colossal.

Avec une capitalisation de plus de 6 milliards de dollars et une FDV dépassant les 25 milliards, le projet affiche déjà des chiffres comparables à certaines grandes capitalisations crypto, alors même qu’il n’en est qu’à ses débuts.

WLFI, un démarrage mouvementé : de 0,39 $ à 0,25 $

Comme souvent avec les nouveaux listings, le cours de WLFI a connu un démarrage en fanfare avant de subir une correction brutale. De 0,39 $, il est rapidement tombé sous les 0,30 $ pour se stabiliser autour de 0,25 $. Une baisse de plus de 30 % en quelques heures, qui n’a pas surpris les observateurs habitués aux phases de distribution post-lancement.

Malgré ce repli, le token reste fortement échangé. Le volume représente près de 8,5 % de sa capitalisation, un ratio inhabituellement élevé qui montre à quel point le marché est encore instable. Cette volatilité peut effrayer certains, mais elle attire aussi les traders en quête de gros mouvements rapides.

Le RSI du WLFI se situe actuellement autour de 59, ce qui indique un retour en zone neutre-haussière après la forte correction initiale : le token n’est plus en survente et montre des signes de reprise de momentum.

Analyse technique WLFI : supports et résistances clés

L’analyse technique de WLFI montre que le prix se situe actuellement dans une zone charnière. Le support le plus proche est situé autour de 0,22 $, un niveau observé comme zone d’accumulation par plusieurs investisseurs. En cas de cassure, une chute vers 0,18 $ voire 0,15 $ n’est pas à exclure.

Côté résistance, le seuil des 0,30 $ joue le rôle de plafond. Si le token parvient à franchir cette barrière avec du volume, un retour vers 0,34–0,35 $ puis 0,40 $ (prix du lancement) est envisageable. Le marché hésite encore, mais la structure laisse penser à une consolidation avant un mouvement plus marqué.

Prédictions de prix WLFI septembre 2025

Pour le mois en cours, trois scénarios se dessinent :

Scénario haussier : si WLFI franchit les 0,30 $, il pourrait rapidement viser les 0,35–0,40 $ . Le narratif Trump et l’effet médiatique pourraient servir de catalyseur.

: si WLFI franchit les 0,30 $, il pourrait rapidement viser les . Le narratif Trump et l’effet médiatique pourraient servir de catalyseur. Scénario neutre : le plus probable à court terme reste une consolidation entre 0,22 $ et 0,30 $ , le temps que le marché digère le listing.

: le plus probable à court terme reste une consolidation entre , le temps que le marché digère le listing. Scénario baissier : en cas de perte du support à 0,22 $, une rechute vers 0,15 $ reste possible, surtout si l’intérêt spéculatif retombe brutalement.

Ces scénarios dépendent largement de l’évolution des volumes et de l’activité autour du projet. Dans tous les cas, WLFI restera l’un des tokens les plus suivis de septembre.

WLFI combine tous les ingrédients d’un token explosif : hype politique, volumes massifs et une entrée fracassante sur le marché. Mais cette même combinaison en fait aussi un token extrêmement volatile, capable de varier de 20 % en quelques heures seulement.

Pour septembre 2025, les regards seront tournés vers le seuil des 0,30 $, qui pourrait déterminer la tendance. Mais comme toujours en crypto, il est essentiel de rappeler : faites vos propres recherches (DYOR) et n’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Le potentiel est immense, mais les risques le sont tout autant.

Source : TradingView

Pour aller plus loin sur le sujet :