WLFI en chute : 107 M$ blacklistés sur l’adresse de Justin Sun

Le projet World Liberty Financial (WLFI) traverse sa première grande crise. Ce jeudi, l’équipe a blacklisté l’adresse de Justin Sun, bloquant environ 107 millions de dollars de tokens. Cela correspond à 595 M de tokens gelés. Cet épisode survient juste après une transaction suspecte de 9 millions de dollars. En résulte une perte de confiance dans le token qui a ensuite plongé de près de 50 % en 24h. Le projet, déjà controversé, voit sa crédibilité s’effondrer.

Une manœuvre choc : le wallet de Justin Sun banni

WLFI a confirmé avoir bloqué l’adresse associée à Justin Sun. Cela empêche tout mouvement sur 595 M de tokens gelés, soit environ 107 millions de dollars en WLFI. Cette décision a été prise après un transfert de 9 millions de dollars effectué quelques heures plus tôt et jugé suspect par l’équipe. Dans les faits, Sun n’a donc plus accès à cette allocation considérable, ce qui équivaut à un bannissement public.

Sur X, Justin Sun a réagi. Il a tenté de se défendre en expliquant qu’il ne s’agissait que de tests de dépôt sans intention de vente ni de manipulation de marché. Son message a cependant été accueilli avec scepticisme. Certains y voient un prétexte face à la gravité de la sanction.

To the World Liberty Financials team and the global community,



As one of the early major investors in World Liberty Financials, I have contributed not only capital but also my trust and support for the future of this project. My goal has always been to grow alongside the team… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 5, 2025

Mais l’affaire illustre un paradoxe. WLFI, qui se présente comme un protocole DeFi, a montré qu’il pouvait bloquer arbitrairement une adresse et geler les fonds d’un investisseur. Cette capacité va à l’encontre même du principe de décentralisation. Cela peut être la preuve que WLFI n’offre pas la neutralité d’un protocole décentralisé, mais agit davantage comme une entreprise traditionnelle qui garde un pouvoir de veto. En quelques heures, l’incident a fait basculer WLFI de l’image d’un projet innovant à celle d’un protocole perçu comme autoritaire et centralisé.

Une chute de 50% en quelques heures

L’annonce a immédiatement fait plonger le cours du token. WLFI a chuté jusqu’à 0,16 $ en 24 heures et évolue aujourd’hui à 0,18 $. En parallèle, les volumes d’échanges ont explosé, reflétant une panique vendeuse généralisée. Les investisseurs (institutionnels comme particuliers) doutent désormais de la fiabilité du projet.

Cet épisode est d’autant plus marquant qu’il intervient alors que le projet cherchait à capitaliser sur une mise en avant médiatique. WLFI était soutenu par un narratif politique pro-Trump et une communication musclée et se voulait incarner une alternative crédible. Au lieu de ça, le jeton s’offre une correction brutale comparable aux pires krachs de tokens fraîchement listés. Cette chute rappelle les échecs de projets qui étaient de pur produits marketing, incapables de démontrer une solidité structurelle.

Gouvernance et confiance : le vrai problème de WLFI

Cette situation montre le paradoxe de WLFI. Malgré un positionnement DeFi, l’équipe WLFI s’est montrée capable de geler arbitrairement l’adresse d’un investisseur clé. Le projet est donc présenté comme décentralisé, mais la gouvernance est en réalité ultra-centralisée.

L’incident augmente les inquiétudes autour d’un projet déjà controversé par ses liens politiques avec la famille Trump et sa gouvernance opaque. Cette controverse ne fait qu’ajouter un poids négatif supplémentaire.

Pour beaucoup, cette situation incarne un refus des règles d’équité. Si même un grand nom comme Justin Sun peut être exclu, qu’en est-il de la protection des plus petits investisseurs ? Ce sentiment d’injustice pourrait décourager les nouveaux entrants et faire partir ceux qui ont déjà investi. WLFI risque de rester marqué par cet épisode, même s’il tente de se relancer.

Cette situation relance la question de la crédibilité des projets DeFi qui conservent un contrôle quasi total sur leurs smart contracts. Surtout ici, dans le cas d’un actif fortement lié au clan Trump. Les conséquences probables : une méfiance accrue et une chute durable de l’adoption du token.

