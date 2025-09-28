Crypto-mining et IA : TeraWulf et Google dévoilent un plan à 3 Mds $

TeraWulf s’apprête à lever 3 milliards de dollars de dette pour étendre ses data centers, avec le soutien confirmé de Google. Le projet mêlant crypto-minage et calcul IA pourrait redéfinir le rôle des mineurs dans l’écosystème technologique.

Une levée de dette massive, avec Google dans le tour de table

Le mineur de bitcoin TeraWulf a annoncé qu’il cherchait à lever 3 milliards de dollars de dette pour financer l’expansion de ses infrastructures de data centers. Le financement est structuré avec l’appui de Google. Ce dernier renforce son implication dans le dossier.

Le plan prévoit d’étendre la capacité de ses installations en misant sur des architectures hybrides mêlant crypto-minage et traitement intensif de données IA. Par ailleurs, Google s’engage également à « backstopper » environ 1,8 milliard de dollars d’obligations liées aux baux de Fluidstack, qui renforce la crédibilité financière du projet.

🚨 Google just bet on the future of AI compute — with a crypto miner. TeraWulf is raising $3B in debt, backed by Google, to convert its energy-heavy mining centers into AI datacenters. The #AI x #Web3 crossover is accelerating fast. #DePIN #CryptoInfra #GoogleCloud pic.twitter.com/sCUpk2pubM — ₿itBlitz (@BitBlitz) September 27, 2025

Quand mining et IA convergent : le modèle TeraWulf

Le plan mis en place cherche à tirer parti de l’infrastructure de calcul existante du mining pour héberger des charges IA. En combinant ces deux activités, TeraWulf espère mutualiser les coûts énergétiques et optimiser l’usage des capacités de calcul.

Ce modèle est donc pensé pour créer une diversification des revenus. Au lieu de compter uniquement sur les rendements du minage, TeraWulf vise à offrir des services de « colocation calcul IA » à des tiers. L’entreprise cherche ainsi à faire émerger une nouvelle classe d’actifs dans l’infrastructure numérique.

La présence de Google dans l’opération est un signal fort. En effet, le géant techno ne se contente pas d’un rôle de financeur. Il s’inscrit désormais comme co-acteur dans cette transition vers des data centers hybrides.

Risques énergétiques et défis financiers du pari à 3 Mds $

Un tel projet ne va pas sans défis. Sur le plan énergétique, le modèle « crypto + IA » risque de relancer les critiques sur la consommation d’électricité et le bilan carbone. Des arguments déjà régulièrement utilisés contre le mining.

Sur le plan financier, lever 3 milliards de dollars par l’endettement reste un pari risqué pour un acteur du mining. Même avec Google en soutien. Tout se jouera par conséquent sur la capacité de TeraWulf à absorber le coût de la dette et à générer assez de revenus pour justifier une telle charge.

Pour les investisseurs, cette annonce traduit un repositionnement stratégique : TeraWulf ne se contente plus de miner. Il cherche à devenir un acteur de l’infrastructure haute performance. Ce choix peut séduire ceux qui croient au modèle “compute as a service” appliqué au secteur crypto.

Une nouvelle génération de data centers en gestation

Si ce plan aboutit, il pourrait servir de modèle pour d’autres mineurs qui cherchent à diversifier leurs revenus. L’hybridation « IA + crypto » pourrait devenir un standard, notamment dans les zones où l’énergie est bon marché ou soutenue par des sources renouvelables.

Réduire les mineurs à de simples producteurs de blocs paraît de moins en moins pertinent. Avec son projet, TeraWulf montre qu’ils peuvent évoluer vers des opérateurs d’infrastructure numérique globale. À la croisée de l’IA et de la blockchain.

Source : TeraWulf

