Le marché des memecoins ne connaît pas de répit. Après plusieurs semaines difficiles, Pump.fun, le launchpad phare de Solana, vient de signer une semaine historique. Entre le 11 et le 17 août, la plateforme a généré 13,48 millions de dollars de revenus, selon DeFiLlama. Soit une hausse spectaculaire de près de 700 % par rapport à la première semaine du mois, où elle n’avait engrangé que 1,72 million.

Pump.fun reprend la main face à LetsBonk

Ce qui retient le plus l’attention dans cette performance de Pump.fun est l’étendu et la vitesse de la conquête. Rien qu’en juillet c’était encore son rival LetsBonk qui dominait le volume quotidien et les revenus, mettant en cause la suprématie historique de Pump.fun.

Mais la tendance s’est inversée. Dès le début du mois, Pump.fun a repris l’avantage sur tous les indicateurs. Nombre de tokens créés, volume de trading et revenus. Par exemple, le 6 août, la plateforme a enregistré 525 millions de dollars d’activité post-graduation, contre 305 millions pour LetsBonk.

Aujourd’hui, les chiffres journaliers confirment une fois de plus cette domination. Ainsi, plus de 20 000 tokens ont été lancés sur Pump.fun, générant 129 millions de dollars de volume et 1,22 million de frais. Sur la même période, LetsBonk n’affichait que 338 tokens et 3,3 millions de volume.

Des fondamentaux contrastés mais solides

Malgré ce rebond impressionnant, le barème de performance de l’année 2025 reste en demi-teinte pour Pump.fun. En effet, les revenus trimestriels ont fortement reculé : 257,6 millions $ au T1 contre seulement 133,1 millions au T2. La baisse de l’activité estivale a probablement compté de façon significative.

Cependant, les données annuelles historiques montrent que les fondamentaux restent solides. Pump.fun affiche encore 4,5 milliards $ de volume DEX par mois. De plus, 367 millions $ de revenus supplémentaires sont projetés sur l’année avec une capitalisation proche de 2 milliards $. Son token, PUMP, se négocie autour de 0,002963 $, en hausse de 2,9 % sur les dernières 24 heures.

Mais il est encore en retrait de 25 % sur la semaine. Pour les analystes, le retour en force de Pump.fun illustre à la fois le potentiel structurel de la plateforme et la volatilité intrinsèque du secteur des memecoins.

Une expansion malgré la tempête judiciaire

Ce succès intervient dans un contexte juridique tendu. Pump.fun et sa maison mère, Baton Corporation, font face à une class action aux États-Unis. Les plaignants accusent la plateforme d’opérer comme un “casino à memecoins”, causant jusqu’à 5,5 milliards de dollars de pertes pour les particuliers.

Les fondateurs et même certains responsables de Solana Labs et Jito Labs figurent dans la plainte. Les griefs portent sur l’absence de KYC, l’accès libre pour les mineurs et une activité assimilée à un schéma de racket sous le RICO Act.

Malgré cette menace, Pump.fun continue d’avancer. Le 8 août, la plateforme a lancé la Glass Full Foundation (GFF), un fond destiné à soutenir la liquidité des projets émergents. Elle a aussi repris ses buybacks : 8,4 millions $ de rachat de tokens PUMP en une semaine, soit la quasi-totalité de ses revenus.

À ce jour, plus de 33 millions $ de tokens ont été rachetés, une stratégie visant à soutenir artificiellement le prix tout en fidélisant la communauté.

LetsBonk tente de riposter

De son côté, LetsBonk n’a pas dit son dernier mot. La plateforme a lancé un programme de rachat ciblé et un fonds communautaire, tout en multipliant les annonces pour soutenir ses projets phares. Mais la dynamique est contre elle. Son token BONK a perdu plus de 20 % en une semaine, tandis que son écosystème a vu sa capitalisation chuter de 20 % en une seule journée.

BONKfun is proud to announce that we’ve acquired $750,000 worth of #USELESS over the past week as part of a new, ongoing strategic fund to support the next stage of projects' growth.



Seule note positive : le jeton USELESS, lancé via LetsBonk, a gagné 28 % en sept jours, porté par des listings sur Binance et Coinbase. Une exception qui ne masque pas la fragilité actuelle de la plateforme.

Pour l’heure, la vraie question n’est pas de savoir si Pump.fun peut battre LetsBonk sur une semaine. C’est de savoir si la plateforme peut tenir son rang face à la volatilité, aux régulateurs et à la lassitude d’un marché saturé de projets éphémères.

