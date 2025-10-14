Bitcoin sous pression : 500 M$ de plus sur un short BTC avec levier x10

Ce trader inconnu fait trembler ses pairs sur la plateforme d’échange décentralisée Hyperliquid. En effet, les données du block explorer Hypurrscan, indiquent que cette baleine a ouvert une position short colossale sur Bitcoin. Montant total de l’opération : 496 millions de dollars, avec un levier x10 et un seuil de liquidation fixé à 124 270 $. Et il n’en est pas à son coup d’essai.

Un timing qui interroge

Celui que la communauté désigne désormais sous le pseudo “insider whale” s’était déjà fait remarqué deux mois plus tôt avec l’équivalent de 11 milliards $ en BTC. La semaine précédente, il ouvre pour environs 900 millions $ de positions short sur Bitcoin et Ethereum. Un pari judicieux qui lui a permis de rafler dans la foulée, la bagatelle de 192 millions $ de gains lors de la récente chute du marché.

Or ce nouvel épisode de trade massif intervient dans un contexte spécial. En effet, ce portefeuille effectue un renforcement massif de sa position en seulement 24 heures. Une manœuvre agressive qui n’a pas manqué de lever un vent de suspicion et de spéculations.

Et pour cause, le premier short massif a eu lieu moins d’une heure avant l’annonce des nouveaux tarifs douaniers américains par Donald Trump. Or vous le savez déjà, cet événement a fait glisser brutalement le marché crypto. Cette coïncidence a immédiatement alimenté les soupçons d’informations privilégiées. Le pseudo “insider whale” a été notamment choisi en raison d’une possible corrélation entre ses positions et les annonces macroéconomiques majeures.

Le mystère Garrett Jin

Mais jusque-là, l’identité du trader reste floue. Cela dit, les enquêteurs on-chain évoquent déjà une piste plausible. Selon leurs investigations, plusieurs indices renverraient en effet, vers Garrett Jin, ancien PDG de l’exchange BitForex.

1/ An investigation into the alleged identity of the mysterious Hyperliquid/Hyperunit whale, who holds over 100,000 BTC. Recently, he sold over $4.23B in BTC to acquire ETH and is the same person behind the $735M BTC short order placed on the same platform. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v — Eye (@eyeonchains) October 11, 2025

Le chercheur “Eye” a publié un thread liant directement Jin à l’adresse du portefeuille Hyperliquid. Dans la foulée, l’info est reprise par le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), qui a demandé une vérification. Face à la montée en puissance de la rumeur, la réaction de Jin ne s’est pas fait attendre. Dans une publication sur X, il prend à parti l’ex patron de Binance :

“Merci @cz_binance d’avoir partagé mes informations personnelles. Pour clarifier, je n’ai aucun lien avec la famille Trump. Ce n’est pas du trading sur information privilégiée.” “Le fonds n’est pas le mien. Il appartient à nos clients. Nous opérons des nœuds et fournissons des analyses internes pour eux.”

Des propos qui sèment davantage le doute qu’ils ne le dissipent.

Un pari à haut risque

Avec un levier x10 sur près d’un demi-milliard de dollars, la position est loin d’être anodine. Si le Bitcoin remonte vers 124 000 $, la liquidation serait quasi immédiate. En revanche, une continuation de la tendance baissière pourrait générer un profit monumental.

Cette stratégie confirme un sentiment de défiance croissant chez certains acteurs institutionnels. D’autant plus que la volatilité du BTC s’intensifie et que le VIX, l’indice de la peur de Wall Street, reste en hausse.

Mais une question demeure : s’agit-il d’un simple coup de poker ou d’un signal précurseur d’un mouvement macro plus profond ?

Manipulation ou vision de marché ?

Derrière ce short géant se cache peut-être l’un des paris les plus risqués (ou les plus lucides) du trimestre. En doublant son exposition short, cette baleine parie sur une nouvelle phase de correction avant la fin du trimestre.

Pour l’instant, le mystère reste entier. Si le prix continue de glisser, “l’insider whale” pourrait bien devenir la légende mystérieuse du marché. Mais si le BTC rebondit, ce pari à 500 millions pourrait se transformer en l’une des plus grosses liquidations de l’année. Affaire à suivre.

Source : Hypurrscan

