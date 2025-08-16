Wellgistics Health parie sur le XRP Ledger pour réinventer les paiements en pharmacie

L’usage de la blockchain gagne du terrain dans le système de santé américain. Wellgistics Health, distributeur pharmaceutique basé en Floride, vient d’annoncer l’intégration des paiements via XRP Ledger dans tout son réseau de plus de 6 500 pharmacies. Une décision qui pourrait impacter la manière dont les médicaments sont réglés, distribués et suivis aux États-Unis.

Un système de paiement qui change la donne

La société, cotée au Nasdaq sous le ticker WGRX, a bâti sa réputation sur la digitalisation de la chaîne pharmaceutique. Cette fois, elle va plus loin en s’alliant à RxERP pour déployer un dispositif de règlement reposant sur le réseau blockchain de Ripple.

Pourquoi ce choix ? Pour les dirigeants de Wellgistics, le calcul est simple : aller plus vite et rester fiable. Un virement bancaire peut encore prendre jusqu’à trois jours, quand une transaction via XRP Ledger se boucle en à peine quelques secondes. Pour les pharmacies, la différence est tangible : moins d’attente, moins de stress et une gestion plus fluide du quotidien. Dans un secteur où le moindre retard se répercute immédiatement sur le terrain, la différence est énorme.

Concrètement, cela veut dire qu’une pharmacie de quartier n’a plus à attendre plusieurs jours pour voir ses paiements validés par sa banque avant de recevoir une nouvelle livraison. Les flux financiers circulent en temps réel, et chaque opération est inscrite de façon transparente et infalsifiable sur la blockchain.

L’impact se mesure directement sur les traitements les plus critiques. Un retard de quelques jours dans la chaîne d’approvisionnement, c’est parfois un patient diabétique qui se retrouve sans insuline ou un malade sous chimiothérapie qui doit attendre sa dose. Dans ces conditions, la technologie est perçue comme une question de santé publique.

Selon des données de l’American Pharmacists Association (APhA), près de 40 % des pharmacies indépendantes déclarent subir régulièrement des délais de paiement impactant leur trésorerie. La solution proposée par Wellgistics pourrait donc changer l’équation.

XRP Ledger : rapidité, économies et conformité

Les avantages ne se limitent pas à la vitesse. En effet, le coût des transactions chute également : quelques fractions de centime contre plusieurs dollars pour un virement bancaire international.

Dans un secteur qui génère chaque année plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis (données IQVIA), même de petites économies finissent par peser lourd. Le moindre centime économisé sur une transaction peut, à grande échelle, libérer des marges et renforcer la compétitivité. Les pharmacies américaines qui s’approvisionnent à l’étranger, notamment pour certains génériques venus d’Inde ou d’Europe, pourraient réduire de façon drastique les frais de conversion et les délais de règlement.

Une stratégie qui envoie un signal fort au marché

Pour financer cette bascule, Wellgistics a obtenu une ligne de crédit de 50 millions de dollars auprès de LDA Capital. L’objectif, c’est de consolider l’intégration du XRP Ledger et utiliser le jeton comme actif de réserve. C’est une première dans le secteur pharmaceutique américain.

Et la tendance se confirme aussi ailleurs. Prenetics Global a choisi le Bitcoin en vue de sécuriser ses paiements, tandis que Basel Medical Group, à Singapour, expérimente déjà la blockchain pour la logistique hospitalière. Selon Grand View Research, le marché mondial de la blockchain appliquée à la santé, évalué à 7 milliards de dollars en 2023, est en passe de dépasser les 200 milliards d’ici 2030. Pour Brian Norton, PDG de Wellgistics, la transformation est inévitable :

« Les gagnants de demain ne seront pas ceux qui possèdent les plus grands entrepôts, mais ceux qui maîtrisent la donnée et la vitesse d’exécution ».

L’annonce marque donc une étape stratégique. Elle montre que la blockchain, longtemps cantonnée aux banques et aux fintechs, s’invite désormais dans la pharmacie, comme un levier concret de compétitivité.

