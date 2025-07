ETF Crypto : les bourses US pressent la SEC d’accélérer le processus

Les bourses américaines sont à bout de patience face à une procédure d’approbation jugée trop lente et trop complexe. Des acteurs majeurs comme NYSE Arca et Cboe BZX demandent à la SEC de simplifier les règles pour lancer plus rapidement des ETF crypto.

ETF XRP, SOL : des délais trop longs pour des produits très attendus

Ce n’est pas une nouveauté : le processus d’approbation des ETF crypto est lent, laborieux, et souvent opaque. Pour chaque ETF, les émetteurs doivent suivre une double procédure longue et rigide, notamment avec la fameuse règle 19b-4 et le dépôt du formulaire S-1. Résultat : jusqu’à 240 jours d’attente pour avoir le feu vert. Et la SEC peut demander une extension si besoin.

Même les ETF Ethereum, pourtant très attendus, ont mis des mois à être validés par la SEC. Ce décalage entre la demande et la lenteur du régulateur agace les entreprises, qui estiment perdre du temps… et de l’argent.

Les bourses veulent un changement rapide

Pour accélérer les choses, deux grandes plateformes d’échange américaines, NYSE Arca et Cboe BZX, ont proposé à la SEC une réforme du processus. Leur idée : permettre à certains ETF d’être automatiquement listés, sans avoir à passer par un examen individuel, tant que des critères stricts sont respectés (comme la liquidité ou la taille du marché).

Source : NYSE

Elles demandent aussi l’instauration d’un délai fixe d’approbation : 75 jours au lieu des 240 actuels. Si cette proposition est acceptée, elle ouvrirait la voie à une vague de nouveaux produits crypto bien plus rapidement qu’aujourd’hui.

La SEC commence (enfin) à réagir

Face à ces pressions, la SEC a fini par montrer quelques signes d’ouverture. Début juillet, elle a publié un guide officiel de 12 pages qui détaille les conditions à remplir pour lancer un ETF crypto. On y retrouve des exigences sur la garde des actifs numériques, la structure des produits ou encore les risques à divulguer.

Mais surtout, la SEC envisage de réformer la procédure elle-même. L’idée serait de remplacer le système actuel par un processus plus simple, avec un seul formulaire à déposer et un compte à rebours clair de 75 jours. Une petite révolution dans le monde très administratif des régulateurs financiers.

Autre signal fort : la SEC a récemment validé les mécanismes de création et de rachat “in-kind” pour les ETF Bitcoin et Ethereum. Concrètement, cela signifie que ces produits pourront désormais fonctionner comme les ETF classiques sur l’or ou les matières premières. Un vrai gain d’efficacité, qui pourrait réduire les coûts pour les investisseurs.

Mais tout le monde n’est pas d’accord…

Si cette réforme semble aller dans le bon sens, certains acteurs s’en inquiètent. Des sociétés comme VanEck, 21Shares ou Canary Capital ont publié une lettre ouverte dans laquelle elles dénoncent une forme d’injustice. Elles reprochent à la SEC d’avoir validé plusieurs ETF concurrents en même temps, au lieu de respecter l’ordre d’arrivée des dossiers.

Selon elles, cette approche « tout le monde en même temps » avantage les grands groupes comme BlackRock ou ProShares, au détriment des acteurs plus modestes qui innovent plus tôt, mais se retrouvent noyés dans la masse. Elles demandent donc un retour au principe « premier arrivé, premier servi », plus équitable selon elles.

Source : Securities and Exchange Commission

