Solana se rapproche des 205 $, jusqu’où peut aller le rallye ?

Solana est en pleine forme. Après avoir touché un pic intraday à 201,96 $, le marché a déjà les yeux rivés sur le prochain cap psychologique : 205 $. Ce n’est pas juste une question de chiffres ronds : c’est une zone qui pourrait confirmer que le rallye en cours a encore de la marge. Cette poussée n’arrive pas par hasard. Elle combine un contexte macro plus favorable, un intérêt institutionnel grandissant et une activité on-chain en pleine effervescence. Bref, tous les feux semblent au vert…

Solana flirte avec les 205 $ : le rallye s’accélère

Depuis quelques jours, SOL enchaîne les sessions haussières et attire de plus en plus d’acheteurs. Les volumes explosent, l’open interest sur les produits dérivés grimpe, et la confiance revient à plein régime. Le tout, sur fond de prix qui s’installe dangereusement près d’une zone où beaucoup prendront ça comme un signal pour “accélérer encore plus fort”.

Ce n’est pas juste une question de trading technique : voir Solana aussi proche de 205 $ réveille forcément le souvenir de son ATH à ~294 $. Et pour certains investisseurs, ça ouvre déjà la porte à des scénarios très ambitieux.

Pourquoi Solana monte si vite

Première raison : le macro. L’inflation américaine montre des signes de ralentissement, et ça change tout. Les marchés parient désormais sur des baisses de taux, et dans ce genre d’environnement, les actifs risqués comme les cryptos attirent de nouveau les capitaux.

Deuxième raison : les flux institutionnels. L’open interest sur les futures CME SOL a gonflé, et des projets d’ETF spot Solana (portés par VanEck et 21Shares) sont en examen.

Ce n’est pas encore validé, mais c’est suffisant pour nourrir le narratif haussier. Et en parallèle, l’écosystème on-chain reste costaud : plus d’adresses actives que n’importe quelle autre L1, et une TVL qui dépasse les 11 milliards $, un record sur trois ans.

Les niveaux à surveiller

Le seuil immédiat, c’est 205 $. Si SOL parvient à casser et à se maintenir au-dessus, on pourrait rapidement voir des extensions vers 219–222 $, puis 250 $. Et dans le meilleur des cas, avec des catalyseurs favorables, l’ATH de 294 $ pourrait revenir sur le radar.

En cas de repli, les zones de soutien à surveiller se situent autour de 198–194 $, puis 185–180 $, et enfin 170 $ si la correction est plus appuyée. Ces niveaux servent de repères pour éviter de paniquer et pour comprendre si le mouvement reste sain ou non.

Les nuages au-dessus du rallye

Même avec toute cette euphorie, il faut rester lucide. Un wallet Alameda (lié à FTX) a récemment unstaké environ 35,5 M $ en SOL. Ce n’est pas une menace immédiate, mais cela pourrait peser sur le marché si les prix stagnent ou reculent.

Autre point : les funding rates sont très positifs sur les perpétuels. Cela montre un biais haussier, mais cela signifie aussi que si le marché se retourne, le mouvement peut être rapide et brutal. Et même si le réseau Solana est stable ces derniers mois, son historique d’outages reste dans les esprits.

Jusqu’où Solana peut aller ?

Scénario optimiste : une cassure nette des 205 $ ouvre la voie vers 219–222 $, puis 250 $. Avec un ETF approuvé et une macro toujours favorable, l’ATH de 294 $ devient un objectif crédible.

Scénario modéré : consolidation entre 185–205 $, le temps que le marché digère les gains récents. Ce genre de respiration est souvent nécessaire pour repartir sainement. Scénario prudent : rejet franc sous 205 $ et retour vers 185–170 $ avant de tenter un nouveau rallye.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

