Ventes OTC : pourquoi vous perdez de l’argent quand les pros en gagnent ?

Dans le monde des cryptomonnaies, tout le monde ne joue pas avec les mêmes cartes. Les fonds, VCs et market makers accèdent à des ventes OTC (over-the-counter) de tokens avec des conditions privilégiées. Pendant ce temps, les investisseurs particuliers se retrouvent à subir des pressions vendeuses invisibles sans jamais connaître les règles du jeu.

Des deals invisibles qui pèsent sur le marché

En théorie, le mécanisme est assez simple. Ceux qui sont dans le secret des dieux (les insiders) achètent des tokens avec un rabais de près de 30 %. Puis, ils bénéficient d’une période de vesting courte (trois à quatre mois) à la suite de laquelle ces derniers se couvrent immédiatement avec des shorts sur les marchés perpétuels.

Résultat des courses : des rendements quasi garantis. Sur l’échelle d’une année par exemple, ils peuvent même être équivalents à 60 % voire 120 %. Voici un exemple concret de la façon dont les pros s’y prennent pour verrouiller leurs profits.

Un fonds investit 500 000 $ dans une levée de 10 millions $. Les tokens sont achetés avec 30 % de réduction, bloqués quatre mois. Pour couvrir le risque, le fonds ouvre un short équivalent sur les futures perpétuels. À la fin de la période, le rabais se transforme en profit net, quelle que soit l’évolution du prix.

Ce modèle, bien connu en finance traditionnelle via les convertibles, est ici appliqué sans les contraintes réglementaires. Pas de transparence, pas d’obligation de divulgation. Les projets annoncent avoir levé X millions, mais ne précisent jamais que les tokens ont été vendus bradés avec un vesting ultra-court.

Quand les pros gagnent, le retail encaisse les pertes

Pour les investisseurs particuliers, la réalité est brutale. Lorsqu’arrive la période de déblocage, les insiders qui ont déjà verrouillé leurs profits vendent ou laissent leurs hedges peser sur le marché. Les prix chutent. Le retail absorbe la pression vendeuse sans savoir d’où elle vient.

Pour Douglas Colkitt, contributeur de la blockchain Fogo, si vous tradez un token sans savoir qu’il existe une pile de papier prête à être déversée à prix réduit, vous tradez à l’aveugle. L’asymétrie est donc totale.

Les limites de la stratégie OTC

Sur le papier, ces deals ressemblent à des trades sans risque. En pratique, ils comportent des contraintes :

Les shorts perpétuels coûtent cher si les taux de financement deviennent négatifs.

cher si les taux de financement deviennent négatifs. Le capital reste immobilisé plusieurs mois, ce qui représente un coût d’opportunité.

plusieurs mois, ce qui représente un coût d’opportunité. Certains projets imposent des restrictions sur la revente, même si elles sont rarement respectées.

Néanmoins, malgré ces inconvénients, les OTC restent un placement préféré pour les fonds. Ils offrent des rendements stables, loin des aléas du capital-risque classique.

Pourquoi les ventes OTC perdurent

Les OTC arrangent tout le monde sauf le retail. Pour les projets, c’est une source rapide de financement, sans risque de dump immédiat sur le marché.

En ce qui concerne les fonds, c’est un moyen d’obtenir des rendements prévisibles avec un risque contrôlé. Pour les market makers, c’est l’assurance de jouer un rôle central dans la liquidité et de tirer profit des déséquilibres.

En revanche, les particuliers restent dans le brouillard. Ils tradent sans visibilité sur les pressions cachées qui s’accumulent.

Vers une démocratisation ?

Certaines plateformes de levée de fonds commencent à ouvrir les OTC au public. Plus de 200 deals de ce type seraient désormais listés. Certes, une évolution encore marginale, mais qui montre que la demande pour plus de transparence grandit.

Faut-il s’en réjouir ? Pas forcément. D’ailleurs, comme le souligne l’avocat Yuriy Brisov, dans la finance traditionnelle, ce sont des mécanismes encadrés par des règles strictes. Dans la crypto en revanche, ils restent une zone grise où chacun cherche à maximiser ses profits sans véritable régulation.

Conclusion : une asymétrie brutale

Les ventes OTC rappellent une vérité simple : le retail n’est pas assis à la même table que les pros. En effet, les insiders achètent à prix réduit, se couvrent intelligemment et sortent gagnants presque à chaque fois. Mais les particuliers, eux, subissent la dilution et les ventes programmées sans le savoir.

La meilleure défense pour un trader individuel ? Reconnaître cette asymétrie, anticiper les vagues de déblocage et ajuster sa stratégie. Le marché n’est probablement pas truqué, mais il est loin d’être équitable.

Pour aller plus loin sur le sujet :