Alerte Bitcoin : 17 milliards de dollars de positions Short seront liquidées si le BTC atteint ce prix

Le marché du Bitcoin se prépare peut-être à l’un de ses mouvements les plus violents de l’année. Selon les données disponibles, un franchissement des 125 000 $ pourrait déclencher la liquidation de près de 17 milliards de dollars de positions short. Les principales plateformes concernées seraient Binance, Bybit et OKX.

Où se trouve le point de bascule

Cette accumulation de paris contre le BTC crée une situation de forte pression latente. Si le prix repart à la hausse, les vendeurs à découvert pourraient être pris au piège, provoquant un short squeeze massif.

Aujourd’hui, le Bitcoin se négocie autour de 110 673 $, après avoir perdu un support clé au-dessus des 112 000 $. La zone des 110 000 – 108 000 $ reste sous surveillance, car une cassure nette ouvrirait la voie à une correction plus sévère.

Cependant, la cartographie des liquidations indique que toute reprise au-delà des 113 000 $ commencerait à activer un effet domino. Plus le prix se rapproche de 125 000 $, plus la pression sur les shorts devient insoutenable. En clair, la prochaine grande impulsion pourrait être brutale, dans un sens comme dans l’autre.

Les analystes entre prudence et optimisme

Pour Michaël van de Poppe, la situation actuelle ressemble à une phase finale de correction. Dans une note récente, il a indiqué que l’échec au-dessus de 112 000 $ ouvrait la voie à un repli douloureux. Mais il ajoute aussi que ce mouvement pourrait être le dernier avant une reprise durable :

« Si Bitcoin ne parvient pas à tenir au-dessus de 112K, nous aurons probablement une correction très laide. Ce sera sans doute la dernière, puis le marché repartira vers le haut. »

Cet avis reflète l’état d’esprit d’une partie du marché. Un risque de purge immédiate, mais aussi une opportunité d’accumulation avant une possible envolée au quatrième trimestre.

Un contexte macro à surveiller de près

La prochaine publication de l’indice PCE, mesure favorite de la Réserve fédérale pour l’inflation, sera un catalyseur décisif. Si l’indice montre des pressions persistantes, la Fed pourrait maintenir une politique monétaire stricte, freinant la liquidité. Dans ce scénario, Bitcoin risquerait de rester sous pression.

À l’inverse, des signes d’assouplissement pourraient renforcer le rôle du BTC comme actif refuge. Surtout à l’heure où les marchés s’interrogent sur la gestion de la dette américaine. Les spéculations autour d’un Donald Trump plus interventionniste sur la Fed ajoutent encore à l’incertitude.

Un compte à rebours pour les shorts

Le marché est à un carrefour. Sous 112 000 $, le risque de correction est bien réel. Mais chaque tentative de rebond rapproche le Bitcoin d’un seuil critique où 17 milliards de dollars de shorts devront être liquidés.

Pour les traders, la volatilité est garantie. La question n’est plus de savoir si un squeeze se produira, mais quand et à quel prix.

Token 6900 : quand le mème profite des secousses du marché

Alors que Bitcoin menace de déclencher un short squeeze, Token 6900 (T6900) nourrit une excitation silencieuse. Un memecoin volontairement absurde mais porté par une communauté hyperactive.

Conçu comme une parodie du phénomène SPX6900, T6900 revendique son absence de fondamentaux. Il s’agit de transformer la volatilité et la frénésie des marchés en opportunité x100 voire x1000 en forte volatilité. Avec un staking intégré dès la prévente et une distribution publique sans investisseurs privilégiés, le projet séduit ceux qui cherchent à capitaliser sur le chaos ambiant.

Dans un climat où la peur des liquidations alimente la nervosité, Token 6900 illustre une tendance de fond : les traders ne se contentent plus des géants comme Bitcoin, ils misent aussi sur des actifs décalés capables de surfer sur l’incertitude. Une logique risquée, mais qui reflète parfaitement l’appétit spéculatif de cette nouvelle ère crypto.

