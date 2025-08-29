Short Strangle Bitcoin : la stratégie secrète des investisseurs quand rien ne va plus

Le moins que l’on puisse dire est que le Bitcoin aura pris tout le monde à contre-pied pour ce mois d’Août. En effet, la majorité des traders anticipait une envolée de son prix. Mais le BTC s’est plutôt enfermé dans un mouvement d’hésitation baissière oscillant entre 95 000 $ et 125 000 $, avec une cotation actuelle proche de 108 500 $. Dans ce climat de relative accalmie, certains investisseurs aguerris sortent de leurs arsenaux des stratégies spécifiques aux périodes de range. La plus en vue aujourd’hui : le short strangle.

Le short strangle, une stratégie taillée pour la stabilité

Pour les spécialistes de la question, le Short Strangle est la tactique idéale lorsque les secousses semblent contenues sur le marché. Concrètement, la stratégie consiste à vendre simultanément une option d’achat (call) hors du prix actuel, et une option de vente (put) également hors du prix. Les deux ont la même échéance.

Dans notre cas, il s’agirait par exemple d’émettre un ordre put à 95 000 $ et un call à 125 000 $ avec échéance en septembre. Le but de la manœuvre est d’encaisser une prime.

En effet, tant que le prix du Bitcoin reste enfermé dans ce couloir, le vendeur conserve ce revenu comme profit maximum. Autrement dit, c’est comme vendre une assurance contre des mouvements extrêmes. Un scénario qui, selon l’analyse actuelle, a peu de chances de se produire à court terme.

Pourquoi maintenant ?

Le choix du timing est crucial dans l’occurrence d’un short strangle. Sur le marché des options, la volatilité implicite reste supérieure à la volatilité réalisée. Cela signifie que les options se paient plus cher que le risque réel observé. Pour un vendeur de strangle, c’est l’occasion rêvée de vendre cher un scénario à faible probabilité.

10x Derivatives Edge: Bitcoin Volatility/Options Play



Actionable Market Insights



Why this report matters



Bitcoin’s options market is flashing signals that traders can’t afford to ignore.



Implied volatility has risen above realized volatility, skew has flipped sharply… pic.twitter.com/RQopO6rrQD — 10x Research (@10x_Research) August 28, 2025

Comme le souligne Markus Thielen, fondateur de 10x Research, la courbe de volatilité implicite continue de signaler un environnement calme à court terme. Résultat, l’équation penche en faveur de ceux qui privilégient la collecte de primes plutôt que les paris directionnels.

Les gains et les risques

Un précédent short strangle recommandé début août par Thielen, avec un put à 105 000 $ et un call à 130 000 $, a rapporté environ 3,5 % de rendement. Dans un marché peu mobile, ce type de stratégie surperforme souvent les positions classiques.

Mais attention au retour de bâton si le Bitcoin sort de la zone de confort. Par exemple, s’il devait sortir sous 95 000 $ ou au-dessus de 125 000 $, les pertes deviendraient alors potentiellement illimitées. C’est la raison pour laquelle ces positions exigent un suivi constant et une gestion active du risque. La promesse d’un rendement “facile” peut se transformer en piège brutal si la volatilité revient par surprise.

Un jeu réservé aux mains expérimentées

Le short strangle n’est pas une stratégie pour tous les portefeuilles. Elle demande discipline, liquidité et une lecture précise du marché des options. Pourtant, son attrait est indéniable : dans une phase de consolidation prolongée, elle permet de transformer l’ennui en rendement.

À l’heure où les baleines réorganisent leurs portefeuilles et où la macroéconomie envoie des signaux mitigés, la prudence reste de mise. Mais pour les traders aguerris, les primes d’options représentent une manne à saisir tant que Bitcoin reste enfermé dans son couloir.

Conclusion : la volatilité, ennemie ou alliée ?

La stratégie du short strangle illustre bien le paradoxe actuel. D’un côté, le marché semble muselé. De l’autre, chacun sait que l’histoire du Bitcoin est faite de ruptures soudaines. Pour l’instant, la balance penche du côté de l’accalmie.

Les investisseurs les plus expérimentés y voient une occasion rare : gagner de l’argent non pas grâce au mouvement du Bitcoin, mais grâce à son absence de mouvement. Reste à savoir combien de temps le calme tiendra avant la prochaine tempête.

Source : 10xResearch

