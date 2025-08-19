BTCS fait l’histoire : premier dividende en Ether – un bonus anti-short pour ses actionnaires

Nouvel épisode dans le ballet crypto des sociétés cotée en bourse. Cette fois, c’est BTCS Inc inscrite au Nasdaq et spécialisée dans les stratégies crypto centrées sur Ethereum qui s’illustre. L’entreprise a annoncé le premier dividende distribué en Ether (ETH) pour ses actionnaires. Un geste inédit qui combine innovation financière et stratégie défensive face aux marchés.

Un bonus de fidélité pour contrer les shorts

Baptisé “Bividend”, ce dividende unique offre 0,05 $ par action, versé au choix en ETH ou en cash. Pour en bénéficier, les investisseurs doivent s’inscrire avant le 26 septembre, date retenue pour l’éligibilité.

En outre, BTCS ajoute une prime supplémentaire équivalente à 0,35 $ en ETH par action. Ce bonus s’adresse spécialement aux détenteurs qui accepteront de transférer leurs titres en inscription directe auprès de l’agent de transfert de la société. Ces actions devront y rester jusqu’au 26 janvier 2026.

Une action qui vise clairement à récompenser les investisseurs long terme et limiter les ventes à découvert. En empêchant les actions de circuler librement sur le marché, BTCS rend plus difficile l’emprunt de titres pour spéculer à la baisse. Le PDG Charles Allen résume la stratégie dans un post sur X.

I'm thrilled to share that BTCS will pay shareholders a one-time blockchain dividend, or “Bividend,” of $0.05 per share in Ethereum (ETH). In addition, we are offering a one-time $0.35 per share Ethereum loyalty payment to shareholders who move their shares to book entry with our… pic.twitter.com/wKRn308G8T — Charles Allen (charlesallen.eth) 🐢🦄 (@Charles_BTCS) August 18, 2025

Une valorisation en décalage

Ce coup de projecteur survient dans un contexte de marché tendu. Le titre BTCS a bondi de 7 % à l’ouverture, atteignant 4,71 $. Dans le même temps, d’autres sociétés de trésorerie crypto comme BitMine et SharpLink reculaient.

Allen a également souligné un paradoxe intrigant. En effet, le bilan de BTCS affiche une valeur de 6,65 $ par action en liquidités et actifs numériques. Pourtant, le titre se négocie sous les 5 $. Autrement dit, le marché sous-valorise l’entreprise par rapport à ses avoirs réels. Ce désalignement nourrit sa stratégie anti-short, en cherchant à couper l’herbe sous le pied des traders baissiers.

Une stratégie centrée sur l’Ether

BTCS n’en est pas à son premier coup d’éclat. La société avait pivoté dès 2021 vers une stratégie axée sur Ethereum, bien avant que d’autres acteurs institutionnels ne s’y intéressent. Aujourd’hui, elle détient plus de 70 000 ETH, soit environ 300 millions de dollars aux cours actuels.

En choisissant l’Ether comme support de dividende, BTCS envoie un signal clair. Ethereum n’est pas seulement un actif spéculatif, mais une monnaie d’entreprise crédible, au même titre que le cash.

Analyse : innovation ou coup de com’ ?

Cette initiative fera date. Distribuer un dividende en crypto depuis le Nasdaq, c’est inscrire Ethereum au cœur de la finance traditionnelle. Mais derrière l’innovation, il y a aussi une stratégie défensive assumée. BTCS cherche à verrouiller son actionnariat et à limiter la spéculation agressive.

Est-ce une révolution durable ou un coup de communication ? Les deux dimensions se croisent. Pour les investisseurs, l’opération combine incitation financière, stratégie anti-short et message politique en faveur d’Ethereum.

En définitive, BTCS a frappé un grand coup. Et dans un marché où la confiance est souvent aussi importante que les fondamentaux, cette audace pourrait bien lui donner l’avantage.

Source : Bividend

