Crypto vs Sénat US : les lobbyistes menacent de quitter Washington sans protection des devs

La bataille réglementaire autour des cryptomonnaies franchit un nouveau cap via un nouvel épisode de bras de fer inédit à Washington. À l’approche de la reprise des travaux du Sénat américain, une coalition de plus d’une centaine d’acteurs menés par Coinbase, Kraken, Ripple, a16z, Uniswap Labs monte au créneau. Le message est sans équivoque : pas de soutien au projet de loi sur la structure du marché sans garanties pour les développeurs logiciels.

Pourquoi la protection des développeurs est cruciale

Cette coalition, la plus large jamais formée dans l’histoire du lobbying crypto aux États-Unis, exige que les devs et les prestataires non-custodial soient protégés. Faute de quoi, elle menace de retirer son appui et de peser contre le texte. Au cœur du débat se retrouve la question suivante : les créateurs de logiciels doivent-ils être tenus responsables des usages détournés de leurs outils ?

Les lobbyistes affirment que sanctionner les développeurs d’open-source reviendrait à tuer l’innovation. Les réseaux décentralisés reposent sur des briques technologiques accessibles à tous. Assimiler un codeur à un intermédiaire financier, c’est plaquer des catégories obsolètes sur un modèle qui n’a rien de traditionnel.

Amanda Tuminelli, directrice du DeFi Education Fund, l’a résumé ainsi : “Aucun groupe n’est plus important pour l’avenir financier numérique de ce pays que les développeurs qui le construisent.”

Le spectre des précédents judiciaires

La situation dont s’inquiète les lobbyistes n’est pas sans fondement. En effet, ces derniers mois, plusieurs procès ont débouché sur des condamnations de développeurs dans des affaires très médiatisées. L’exemple le plus marquant reste celui de Tornado Cash et Roman Storm, accusés de faciliter le blanchiment.

Certes, le Département de la Justice a tenté de rassurer en affirmant qu’il ne poursuivrait pas les développeurs sans intention criminelle. Mais l’industrie estime que seule une loi claire peut garantir une protection durable.

Un lobbying plus puissant que jamais

Cette fois, les crypto-firmes ne viennent pas les mains vides. Elles s’appuient sur Fairshake, un super PAC qui a déjà dépensé plus de 130 millions $ lors des dernières élections. Le même super PAC qui en a collecté 140 millions pour les prochaines. Une puissance financière qui transforme l’écosystème crypto en véritable bloc politique à Washington.

Jusqu’ici, cette stratégie a payé. La Chambre des représentants a adopté le Digital Asset Market Clarity Act et le GENIUS Act sur les stablecoins avec un large soutien bipartisan. Mais le passage au Sénat représente l’épreuve la plus sérieuse.

Les lignes de fracture au Sénat

Le président de la commission bancaire, Tim Scott, promettait un accord avant fin septembre. Mais plusieurs élus, dont le sénateur Mark Warner, veulent introduire des responsabilités légales pour les créateurs de logiciels crypto.

Ce point est explosif. Pour l’industrie, c’est une ligne rouge. Sans la reconnaissance explicite que les devs ne sont pas des intermédiaires financiers, impossible de soutenir le texte.

Une négociation décisive pour l’avenir du Web3

Le bras de fer qui s’ouvre dépasse la simple technique législative. Il s’agit de savoir si les États-Unis veulent accueillir l’innovation crypto ou la repousser hors de leurs frontières.

Si les développeurs open-source sont exposés à des poursuites, une partie de l’écosystème pourrait quitter Washington, privant le pays d’un secteur clé en pleine expansion. À l’inverse, offrir un bouclier juridique solide renforcerait l’attractivité américaine et donnerait un cadre clair aux acteurs institutionnels.

Une bataille politique et existentielle

Le marché structurel des actifs numériques est à un tournant. Les entreprises crypto parlent désormais d’une seule voix et posent leurs conditions : protéger les développeurs ou perdre l’appui du secteur.

La prochaine étape au Sénat dira si Washington choisit la voie de l’innovation encadrée ou celle de la répression maladroite. Dans ce bras de fer, ce ne sont pas seulement les devs qui sont en jeu, mais la place des États-Unis dans l’économie numérique mondiale.

Source : Digital Asset Market Clarity Act

