Bullrun ou krach en vue ? Tout va dépendre du rapport de la Fed ce soir

Ce soir à 20h, la Fed publie un document de quelques pages… mais qui peut faire trembler tous les marchés. Le compte rendu de sa dernière réunion pourrait décider de la suite d’Uptober : continuation du bullrun ou crash brutal ?

Le rapport de la Fed attendu à 20h : un moment de vérité pour les marchés

Ce soir à 20h, heure de Paris, la Réserve fédérale américaine (Fed) dévoile les fameuses « minutes du FOMC » le compte rendu détaillé de sa dernière réunion. Ce document, souvent très technique, est en réalité un véritable tremblement de terre pour les marchés. Il révèle les débats internes entre les membres de la Fed : inflation, croissance, emploi, et surtout… quand et comment la banque centrale pourrait enfin baisser les taux.

Depuis plusieurs semaines, les investisseurs n’ont qu’une question en tête : la Fed va-t-elle adoucir le ton ? Ce rapport ne donne pas de réponse concrète, mais montre bien dans quel état sera la Fed lors de sa décision. Une phrase mal interprétée, un mot trop ferme ou trop souple, et les marchés pourraient s’enflammer… ou plonger.

Pourquoi les minutes du FOMC peut décider du bullrun ou du krach

Ce rapport, sert de boussole pour le marché. Si la Fed reste prudente, on pourrait voir le dollar grimper et les actifs risqués corriger, ce qui devrait stopper net l’uptober. En revanche, si le ton est plus souple, laissant entrevoir une baisse de taux d’ici la fin de l’année, ce serait une bouffée d’air pour les marchés.

Aujourd’hui, les marchés anticipent à près de 80 % une première baisse de taux en décembre, selon le CME FedWatch Tool. Mais tout dépend du ton du rapport. Un langage trop “hawkish” (ferme) pourrait casser la dynamique actuelle. Un ton “dovish” (accommodant), au contraire, relancerait les paris haussiers. Bref, les mots choisis par la Fed ce soir pourraient tracer la frontière entre bullrun et bearmarket.

Les marchés en attente avant la publication

L’ambiance est déjà électrique. Mardi, la capitalisation totale du marché crypto a fondu de 60 milliards de dollars en une heure, selon CoinMarketCap. Bitcoin est passé de 125 000 $ à 122 000 $, tandis que l’indice Fear & Greed a reculé à 55/100, signe d’un léger retour de prudence après plusieurs semaines d’euphorie.

Même du côté de Wall Street, les investisseurs temporisent : les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 évoluent dans le rouge léger. Tout le monde attend de voir ce que diront les minutes. Et dans ce genre de moment, le moindre mot de Jerome Powell sur l’inflation ou la croissance peut déclencher une réaction en chaîne.

Pour les investisseurs crypto, la soirée s’annonce décisive. Quand la Fed baisse les taux, ça profite souvent aux actifs risqués comme le Bitcoin : plus de liquidités, plus d’envie de prendre des risques, et donc plus de volume sur le marché.

Mais si le ton du rapport est trop dur, ça pourrait vite refroidir l’ambiance. En plein Uptober, après plusieurs semaines de hausse pour BTC, ETH ou SOL, les traders pourraient passer du mode « to the moon » à « on encaisse et on sort ». Ce soir, tout peut basculer à cause de quelques lignes écrites à Washington.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

