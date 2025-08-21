Panique sur XRP : les baleines se débarrassent de plus d’1 milliard $

En quelques jours, des portefeuilles géants ont vendu près de 470 millions de XRP, soit plus d’1 milliard de dollars au prix actuel. L’information provient des données on-chain compilées par l’analyste Ali Martinez. Elle met en évidence l’une des plus grosses vagues de vente de l’année pour le token de Ripple. Dans la foulée, le prix du XRP a plongé, passant de 3,35 $ à 2,90 $, avec un passage éclair à 2,85 $. La question que tous se posent désormais : est-ce le début de la fin ?

De support à résistance : un signal inquiétant

En fait, l’évolution de ce niveau technique résume assez bien la confusion qui règne actuellement sur le marché. Il y a seulement une semaine, le seuil des 3,10 $ servait de support. Autrement dit, tous les regards se dirigeaient vers le haut à partir de ce prix. Mais aujourd’hui, il s’est transformé en résistance et chaque rebond se heurte à de nouvelles vagues de ventes.

D’ailleurs, les carnets d’ordres des 10 derniers jours confirment cette pression. La liquidité est plus faible qu’en juillet et cela accentue encore plus l’impact des ventes massives. Contrairement au Bitcoin ou à Ethereum, le XRP fait face à une offre spécifique et soudaine qui déséquilibre son marché.

Mais pourquoi les baleines vendent-elles ?

Plusieurs hypothèses circulent à ce sujet. Pour certains observateurs, il serait simplement question d’une prise de bénéfice classique après le rallye de juillet. Une opération qui soit dit en passant permet de libérer de la liquidité.

Laquelle liquidité servira par la suite à réorienter le capital vers d’autres altcoins potentiellement plus rentable dans un contexte de volatilité accrue. Une lecture d’autant plus plausible quand replace la hausse du volume des échanges d’altcoins comme Wepe dans ce contexte. On constate aisément un net accroissement qui est probablement la résultante d’un afflux de liquidité.

La posture pro volatilité pleinement assumée ainsi que l’engagement de la communauté autour de Wall Street PePe en fait l’un des altcoins les plus à même de capitaliser sur cette rotation de capitaux. Les projections les plus optimistes attendent un potentiel x10 à court terme.

Les niveaux à surveiller

Pour d’autres analystes, cette vente massive en provenance de baleine serait tout simplement un cashing out massif. Ces derniers profiteraient des prix élevés pour mettre leurs capitaux à l’abri avant une réelle explosion de la volatilité.

Ce qui est certain, c’est que les volumes impliqués ne passent pas inaperçus. Lorsqu’un milliard de dollars quitte les portefeuilles millionnaires, c’est tout un marché qui tremble. Pour les traders, deux zones deviennent cruciales :

2,80 $ : si ce support lâche, la correction pourrait s’amplifier.

2,50 $ : ancienne base de l’été, ce niveau représenterait le prochain plancher.

À l’inverse, un retour solide au-dessus de 3,10 $ serait un signe que les acheteurs reprennent le dessus. Pour l’instant, rien n’indique une reprise claire.

Une sortie qui fragilise la confiance : XRP dans la tourmente ?

Au-delà des diverses lectures techniques, cette vente massive envoie un signal psychologique. Les baleines qui allègent leurs positions fragilisent la confiance des investisseurs particuliers. Sans relais acheteur suffisant, XRP risque de rester sous pression.

L’écart avec Bitcoin et Ethereum est frappant. Ni l’un ni l’autre n’a connu de mouvements comparables ces dernières semaines. La nervosité est donc propre à l’écosystème XRP.

Tant que les volumes vendeurs persistent, le risque d’un repli vers 2,80 $ puis 2,50 $ reste élevé. Les traders doivent rester vigilants. Car si la panique s’installe, ce mouvement de baleines pourrait bien marquer un tournant pour le XRP à court terme.

