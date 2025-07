Bullrun altcoins : Comment les baleines volent votre argent (et comment riposter)

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Juillet 21, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

À chaque période de hausse, des milliers de nouveaux investisseurs sont attirés par le marché dans l’espoir de s’enrichir. Mais ce désordre passager est précisément ce qui enchante les baleines : elles y voient une chance pour tromper les plus crédules, influencer les tarifs et accumuler d’énormes bénéfices. Voici les erreurs courantes à éviter et les bonnes habitudes à prendre afin de traverser un marché haussier sans se faire engloutir.

1. Connaissez les pièges classiques

Voici quelques-uns des pièges les plus courants, à comprendre absolument avant de se lancer :

Stop-hunt : les whales font volontairement monter ou baisser le prix juste assez pour déclencher les stop-loss placés par d’autres traders. Cela provoque une chute brutale… et leur permet de racheter à bas prix.

: les whales font volontairement monter ou baisser le prix juste assez pour déclencher les stop-loss placés par d’autres traders. Cela provoque une chute brutale… et leur permet de racheter à bas prix. Fake breakout : le prix dépasse un niveau clé (comme une résistance par exemple) pour attirer les nouveaux… puis chute d’un seul coup. Ceux qui ont acheté trop vite se retrouvent piégés dans un “faux départ”.

le prix dépasse un niveau clé (comme une résistance par exemple) pour attirer les nouveaux… puis chute d’un seul coup. Ceux qui ont acheté trop vite se retrouvent piégés dans un “faux départ”. Spoofing : de très grosse commandes apparaissent, donnant l’illusion qu’un mouvement haussier arrive. Mais ces achats disparaissent comme par magie juste avant d’être exécutés. C’est une feinte, destinée à faire paniquer ou à exciter les autres traders.

: de très grosse commandes apparaissent, donnant l’illusion qu’un mouvement haussier arrive. Mais ces achats disparaissent comme par magie juste avant d’être exécutés. C’est une feinte, destinée à faire paniquer ou à exciter les autres traders. Fake pump : le prix bondit soudainement sans raison (pas de news, pas de volume solide). C’est souvent une mise en scène pour inciter des acheteurs à entrer — ceux-ci servent alors d’“exit liquidity”, permettant aux initiateurs de vendre au plus haut avant que le prix ne retombe.

2. Si vous croyez en votre crypto, gardez-la

Vous pensez que votre token a un avenir ? Alors tenez bon. Ne vous laissez pas déstabiliser par la moindre correction. Ne vendez que s’il y a une vraie alerte : partenariat majeur annulé, faille critique, condamnation légale, insolvabilité du projet… Sinon, patientez. Même en cas de chute, le marché remonte souvent. Mais encore faut-il ne pas paniquer.

Avant d’investir, réfléchissez. Pourquoi ce token a-t-il de la valeur ? Est-ce une hype X/TikTok ou un vrai projet avec roadmap, équipe active et communauté impliquée ? Si vous ne connaissez pas les risques de votre investissement, vous ne devriez pas y placer votre argent.

3. Méfiez-vous du FOMO

FOMO = Fear Of Missing Out. Quand un prix décolle, on a envie de rentrer tout de suite. Erreur classique. Attendez une correction. Il y en a toujours. Les whales se gavent sur les achats impulsifs des petits porteurs.

Un pic de prix sans volume solide ? Probablement une embuscade. Les vraies montées s’accompagnent d’un volume croissant et soutenu. Pas de volume = pas de conviction = piège en vue.

La profondeur du marché (Depth of Market ou DOM) affiche tous les ordres d’achat et de vente en attente à différents niveaux de prix. Elle permet de visualiser où se trouvent les zones de forte demande (support) ou d’offre (résistance).

Ces zones peuvent agir comme des freins naturels :

Un gros mur d’ ordres de vente peut bloquer la montée du prix.

peut bloquer la montée du prix. Un mur d’ordres d’achat peut ralentir sa chute.

Mais attention : les whales manipulent aussi ces murs.

Exemple : un trader repère un gros mur d’achat à 1,00 $. Il se dit que ce niveau est “solide” et achète à 1,05 $ en pensant que le prix ne descendra pas en dessous. Mais soudain, le mur disparaît. Le prix chute à 0,95 $. Panique. Il revend avec une perte. Pendant ce temps, la whale rachète tout à 0,95 $, comme prévu.

Ces faux murs sont un leurre psychologique, destinés à influencer les décisions des petits investisseurs.

Le bon réflexe :

Ne réagissez jamais à un seul mur isolé.

Analysez les volumes réels .

. Combinez le DOM avec d’autres signaux techniques.

Et surtout : gardez votre calme, les whales comptent sur vos réactions impulsives.

Conclusion : restez lucide et patient

Le marché est conçu pour prendre l’argent des impatients.

Vous ne battrez pas les whales à leur propre jeu.

Sans volume, pas de mouvement fiable.

Une vraie cassure s’accompagne de volume et de suivi.

Croyez dans vos choix ou sortez. Mais ne courez surtout pas après le train en marche.

Soyez stratégique, faites vos recherches, et surtout : ne laissez jamais vos émotions trader à votre place. Le bullrun attire les foules… mais aussi les prédateurs. À noter : ce genre de manipulations est moins fréquent sur les très grosses cryptos comme BTC ou ETH, à cause de leur volume et de leur liquidité élevés.

Sur le même sujet :