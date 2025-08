Solana en Baisse : Pourquoi les baleines entrent maintenant ?

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le marché tremble, Solana vacille, et les graphiques virent au rouge. Pour beaucoup, c’est le signal d’alarme : il est temps de sortir. Mais pendant que la peur s’installe, des acteurs bien plus calmes et bien plus puissants font le contraire. Ils achètent, et massivement. Alors que se cache-t-il réellement derrière la chute de SOL ? Et pourquoi les plus gros portefeuilles semblent-ils plus confiants que jamais ?

Le prix plonge, mais pas la confiance

Solana n’est pas resté en reste du mouvement de correction qui secoue le marché depuis quelques semaines. Ces derniers jours, son cours s’est enfoncé sous les 165 dollars dans un enchaînement de chandelles rouges et de vague de panique parmi les investisseurs de court terme.

Pourtant, derrière ce climat de repli, une autre histoire se joue en coulisses. Plus discrète certes, mais particulièrement révélatrice de ce que pensent les “mains fortes“.

Alors que beaucoup vendent dans la peur, les détenteurs de long terme, eux, passent à l’action. Ce que certains perçoivent comme une chute, d’autres le voient comme une opportunité.

Les données parlent : accumulation en forte hausse

D’après les dernières données de Glassnode, le marqueur Hodler Net Position Change pour Solana a bondi de 102 % depuis le 30 juillet. Cet indicateur mesure l’évolution nette des positions des portefeuilles inactifs ; ceux qui conservent généralement leurs actifs sur le long terme.

Autrement dit, les tokens quittent les mains fébriles pour rejoindre des portefeuilles silencieux, plus solides et patients. Pas de frénésie spéculative ici, mais une accumulation stratégique, froide, presque mécanique. Une dynamique souvent observée au creux des cycles, quand la majorité capitule et que les convictions s’affirment dans le silence.

La capitulation des vendeurs : signe d’un plancher ?

Un autre signal encourageant provient du Realized Profit/Loss Ratio, récemment tombé à 0,15, son plus bas niveau en un mois. Ce ratio indique que la majorité des ventes récentes se sont faites à perte. C’est un marqueur typique des phases de capitulation.

Historiquement, ces moments précèdent souvent un retournement. En effet, dès lors que tous ceux qui voulaient sortir sont partis, il ne reste plus que les poches pleines et les acheteurs patients. Moins de pression vendeuse, donc moins de poids sur le prix. Et potentiellement, les conditions idéales pour une stabilisation, voire un rebond.

Des signaux techniques plus nuancés, mais rassurants

Côté technique, le marché n’annonce pas encore une reprise franche, mais certains indicateurs montrent un ralentissement de la chute. Le RSI (Relative Strength Index) s’est approché de la zone de survente, frôlant les 41,65 avant de remonter doucement à 48. Dans le même temps, le volume de vente commence à décliner.

L’OBV (On-Balance Volume), indicateur qui mesure la force des mouvements de volume, s’est stabilisé après plusieurs semaines de baisse. Cela pourrait signaler un essoufflement des vendeurs ou au minimum une pause dans la tendance baissière. En termes plus simples, si Solana n’a pas encore touché le fond, il paraît certain que son plongeon ralentit.

Une stratégie classique des baleines : Vers un retournement imminent ?

Dans le monde crypto, les baleines ont souvent un timing contre-intuitif. Elles achètent quand la majorité vend. Là où la peur pousse à la liquidation, elles voient des entrées à prix réduit.

Et si Solana n’en est pas à son premier plongeon, les données montrent qu’à chaque creux majeur, une phase d’accumulation silencieuse précède souvent la reprise. La situation actuelle s’inscrit dans ce même schéma.

Prétendre que le retournement est imminent serait prématuré. Les incertitudes globales pèsent toujours, et le contexte macro n’offre pas encore de catalyseur clair. Mais il est certain que baleines ne parient pas sur le vide.

Elles lisent les données, scrutent les indicateurs, et anticipent les mouvements avant qu’ils deviennent visibles. Leur accumulation actuelle ne garantit pas une reprise, mais elle envoie un signal fort sur la perception du potentiel long terme de Solana.

Source : Glassnode

Sur le même sujet :