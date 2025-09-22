Allemagne : la Deutsche Bank prévoit le bitcoin dans les réserves officielles d’ici 2030

La Deutsche Bank a publié un rapport qui fait réagir. Selon l’établissement allemand, le bitcoin a sa place dans les réserves officielles des banques centrales. Il pourrait même y être intégré aux côtés de l’or d’ici 2030. Cela ne signifie certes pas une adoption immédiate mais montre un réel basculement dans la perception de l’actif. Le bitcoin est passé d’une valeur spéculative à une réserve stratégique.

Une projection audacieuse de la Deutsche Bank

Le rapport suggère que la présence du bitcoin dans les bilans des banques centrales est envisageable à moyen terme. L’argument principal mis en avant repose sur l’évolution de la volatilité. En août, celle-ci a atteint son plus bas niveau sur trente jours depuis plusieurs années, signe d’une stabilisation relative.

Cette donnée nourrit l’hypothèse d’un bitcoin qui se rapproche progressivement d’actifs considérés comme « refuges ». L’or reste le modèle mais l’actif numérique gagne en maturité. L’idée qu’il puisse être utilisé pas seulement par les investisseurs, mais aussi par des États, franchit ainsi une étape supplémentaire.

L’architecture monétaire ne change pas du tout au tout pour autant. Le dollar est toujours la devise de référence mondiale et l’or conserve sa suprématie. L’ajout de bitcoin aux bilans des banques centrales relèverait davantage d’une logique de diversification.

L’or et Bitcoin, deux actifs complémentaires

Aujourd’hui, les banques centrales détiennent environ 36 000 tonnes d’or, selon le World Gold Council. Le métal jaune reste le pilier des réserves officielles. La Deutsche Bank rappelle que cette place historique n’est pas menacée. En revanche, le bitcoin pourrait s’y adjoindre en tant que « réserve numérique » alternative.

La comparaison repose sur plusieurs points communs. Tous les deux sont rares par nature. L’or, en raison de ses contraintes physiques d’extraction. Le bitcoin, car le nombre d’unités produites s’arrêtera à 21 millions. Dans les deux cas cette rareté nourrit ce rôle de « valeur refuge ». Leur indépendance vis-à-vis des politiques monétaires leur confère aussi une aura particulière, encore plus en période d’incertitude.

Mais il reste encore des différences capitales. L’or est légitime depuis plusieurs millénaires et il reste un actif stable. Le bitcoin, au contraire, n’a que quinze ans d’existence et il conserve une volatilité importante malgré ses progrès récents. Pour beaucoup de banques, cette instabilité reste un frein à toute adoption rapide.

Quels États pourraient franchir le pas ?

La projection de la Deutsche Bank ouvre une question : quelles banques centrales oseraient en premier ? Jusqu’ici, seul El Salvador détient officiellement du bitcoin dans ses réserves, avec 6 326 BTC (environ 732 millions de dollars). Mais le pays reste une exception isolée, porté par la stratégie volontariste du président Nayib Bukele.

D’autres États pourraient être tentés de se diversifier. Des pays émergents comme l’Argentine, le Nigeria ou la Turquie reviennent souvent. Leur intérêt pour les crypto est connu. Dans ces économies, où l’inflation et l’instabilité monétaire sont des enjeux récurrents, le bitcoin pourrait apparaître comme une couverture partielle.

Mais la prudence domine pour les grandes puissances. Car le FMI, la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale restent très critiques envers la vulnérabilité du bitcoin face à des corrections brutales et son cadre réglementaire encore incertain. Le scénario évoqué par la Deutsche Bank reste donc prospectif.

Une telle adoption aurait un impact considérable. Si seulement 1 % des réserves mondiales est converti en bitcoin, cela représente plusieurs centaines de milliards de dollars de demande potentielle.

La projection allemande souligne surtout un changement de perception. Longtemps considéré comme un actif spéculatif et instable, le bitcoin commence à être vu dans un rôle stratégique, et complémentaire à l’or.

