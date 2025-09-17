UK et US unissent leurs efforts pour booster l’innovation crypto

Dans une mise en scène diplomatique soigneusement orchestrée, le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont profité de la visite d’État à Londres pour annoncer un partenariat inédit : un « tech prosperity deal » centré sur la blockchain et la régulation crypto. Pour beaucoup, ce rapprochement n’est pas seulement une annonce politique, mais une tentative d’établir un nouveau standard mondial en matière de finance numérique.

Une rencontre qui pèse lourd

La scène se déroulait à Downing Street. Rachel Reeves, la chancelière britannique, recevait Scott Bessent, le nouveau secrétaire américain au Trésor. Autour d’eux, pas de figurants : Coinbase, Circle, Ripple, Citi, Barclays et Bank of America étaient présents. Chacun savait qu’il ne s’agissait pas d’un simple rendez-vous protocolaire, mais d’une table où se dessinait l’avenir de la finance numérique.

FT: UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 to deepen cooperation on digital assets & stablecoins after talks between Chancellor Rachel Reeves and Treasury Sec. Scott Bessent. Both govts also working on a joint blockchain sandbox for digital securities in financial services. https://t.co/WQCww29SQi — Kris Townsend (@kristownsendd) September 17, 2025

Les industriels britanniques avaient martelé le même message depuis des mois : si Londres ne réagit pas, la capitale financière perdra ses talents au profit de New York. Leur insistance a payé : la blockchain est sortie du lot et s’est imposée comme un pilier du partenariat.

Vers un alignement réglementaire inédit

L’accord repose sur trois pierres angulaires. Premièrement, un alignement clair sur la régulation des stablecoins et des marchés crypto, avec un accent mis sur la transparence, la conservation et les règles KYC/AML. Deuxièmement, un « sandbox » transatlantique, pensé comme un laboratoire commun. Concrètement, start-ups et institutions pourront y tester leurs produits blockchain sans craindre les lourdeurs réglementaires habituelles. Enfin, une volonté partagée : tenir tête à la concurrence internationale, notamment en Asie, où la tokenisation avance à grands pas.

Trump, jamais avare d’un coup d’éclat, a rappelé que Washington utilisait déjà la blockchain pour publier certaines données économiques, comme le PIB. Autrement dit, les États-Unis veulent montrer qu’ils n’en sont plus au stade de l’expérimentation, mais bien dans celui de l’intégration.

Pourquoi maintenant ?

Pour Londres, le timing compte. Après le Brexit, le pays cherche à prouver qu’il reste une place incontournable de la finance mondiale. Or, de nombreux projets crypto londoniens ont déjà traversé l’Atlantique, séduits par un marché plus vaste et des signaux politiques favorables. Le « tech bridge » apparaît comme une tentative de renversement de tendance.

De leur côté, les Américains n’y voient pas seulement une manière de tendre la main à un allié historique. Ils veulent aussi envoyer un message clair : les États-Unis entendent fixer les règles du jeu dans un secteur où l’Asie avance vite et où l’Europe hésite encore.

Réactions et perspectives

George Osborne, ancien chancelier britannique et désormais consultant pour Coinbase, a salué l’initiative. Mais il a aussi prévenu : le Royaume-Uni doit accélérer sur les stablecoins et la finance décentralisée s’il veut rattraper son retard.

🇬🇧UK LATE IN THE CRYPTO WAVE



Ex-Chancellor George Osborne slams UK’s inaction: “If crypto is happening, then we want it to happen here” was the message a decade ago—but “we have allowed ourselves to be left behind.”



Now the US & EU are racing ahead with crypto laws.🏁 #Crypto… pic.twitter.com/kLk0LkcsWW — k.mahader (@mahader_17) August 6, 2025

Certains analystes estiment que cet axe Londres–Washington pourrait inciter l’Union européenne et l’Asie-Pacifique à chercher davantage d’harmonisation réglementaire, pour ne pas rester spectateurs. À court terme, Trump et Starmer doivent officialiser l’accord lors d’une rencontre bilatérale. À plus long terme, la vraie question demeure : ce « tech bridge » saura-t-il dépasser l’effet d’annonce pour produire des résultats tangibles ?

Source : Bloomberg

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

