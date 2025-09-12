Diella, une agent IA ministre en Albanie : quel impact pour les cryptos à long terme ?

Une révolution en marche, bien plus rapide que prévue ? L’IA gagne les esprits et devient progressivement un outil politique. C’est le cas de l’Albanie, le premier pays au monde à créer un ministre constitué de lignes de codes et de pixels. Révolution ou utopie dans sa capacité à accompagner le gouvernement ? Faisons le point et voyons ce que cela implique indirectement pour les actifs numériques.

Ministre IA ? Une première mondiale qui prend place en Europe

Nominée le 6 septembre par le gouvernement albanais, Diella est la première intelligence artificielle mise en place par un État au poste de ministre. Chargé en l’espèce de la supervision des marchés publics, c’est une première mondiale. Une intégration dans une structure étatique qui résulte d’un faisceau d’objectifs, mais quels sont-ils concrètement ?

Albania has become the first country in the world to have an AI minister — not a minister for AI, but a virtual minister made of pixels and code and powered by artificial intelligence.https://t.co/RxSeBbF8aJ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 11, 2025

Diella, dans son rôle de supervision des marchés publics, aura pour mission de :

Gérer l’ensemble des procédures d’appels d’offre publics.

Trancher sur l’attribution des marchés, sans intervention humaine, avec un ensemble de critères déployés en amont : prix du contrat, qualité de la prestation et expérience des équipes, délais à respecter et bien plus encore.

Derrière cette mission, cela vise à résoudre un problème sous-jacent qui est la généralisation de la corruption. D’après le rapport soumis par l’Albanie en mars 2025 à l’ONU, 43 hauts fonctionnaires ont fait l’objet d’enquêtes pour corruption entre 2020 et 2023.

Plus que jamais, le gouvernement souhaite mettre un terme à ce fléau économique qui entrave implicitement la croissance du pays depuis plusieurs dizaines d’années.

Défis et critiques de l’innovation technologique gouvernementale

Extension du chatbot e-Albania, Diella fut développée ces dernières années par le gouvernement et par l’intervention de partenaires tiers. Les considérations portant sur les algorithmes intégrés et la gouvernance des données n’ont toutefois pas été rendues publiques.

Face à cette initative, de nombreux défis émergent quant à la transparence de l’algorithme, la responsabilité légale d’une telle initative – par exemple, la pénalisation des concepteurs de Diella ? Pour beaucoup, cela ouvre la voie à une intervention numérique qui exempterait à petit feu l’implication du parlement sur certains débats, tout en questionnant sur de potentielles manipulations de données.

En ce sens, de nombreuses parties plaident à ce jour, quelques heures après le lancement de Diella, pour une transparence accrue quant à son fonctionnement, la mise à disposition des résultats d’audit et des données portant sur le « backtest ».

La narrative IA Web 3 proche d’un rebond suite à cette annonce

D’une certaine manière, l’Albanie se pose comme une expérimentation à ciel ouvert de l’intégration des agents IA et de leur capacité à remplacer l’humain dans les décisions politiques.

Cela prend place alors qu’en parallèle, les agents IA n’ont jamais été aussi nombreux dans le Web 3. Ce 12 septembre, le marché de l’intelligence artificielle est valorisé à hauteur de 34 milliards de dollars, marquant une hausse de 34 % sur les trente derniers jours selon les données rapportées par Coinmarketcap.

Bittensor, fer de lance de cet écosystème, vise à proposer un réseau décentralisé de LLMs. Avec la participation communautaire des modèles d’IA pour des données transparentes et vérifiables, l’industrie crypto constitue progressivement les bases d’une architecture qui pourrait être intégrée dans le Web 2 pour de nombreux cas d’usages.

Par exemple, des projets comme Bio Protocol font des agents IA le fer de lance de l’innovation scientifique. Tel qu’affirmé par certains analystes, c’est la narrative de la DeSci qui pourrait émerger dans un futur proche, avec des agents IA dédiés à la recherche médicale.

Progressivement, c’est un monde nouveau qui s’ouvre, avec une nouvelle manière d’optimiser le croisement entre la technologie et l’industrie Web 3. D’autres secteurs comme la logistique ou le luxe pourraient également bénéficier de l’essor de l’IA à long terme. Une narrative à surveiller attentivement en 2026, à mesure que les actifs numériques gagnent en maturité auprès des institutionnels.

