Live : Actualité crypto du 15 août – Déblocage d’AVAX, Bitcoin en tension, ETH, Cardano…
Ce 15 août 2025, le marché crypto est sous haute tension. Préparez-vous : 38,9 millions de tokens AVAX (Avalanche) seront débloqués aujourd’hui, pour une valeur estimée à 40 millions de dollars. Un événement qui pourrait faire bouger les cours dans les prochaines heures.
Pendant ce temps, Bitcoin et le marché reste fragile après le récent repli. Sous la pression des indicateurs économiques américains et des attentes autour de la Fed
À l’inverse, Cardano (ADA) s’envole avec +10 % en 24h, reversant la tendance dans un marché nerveux.
Côté régulation, l’Indonésie frappe fort avec une nouvelle taxe de 1 % sur les transactions crypto. Tandis que des altcoins comme ALEX, FLZ ou KWENTA risquent le délisting sur les exchanges.
