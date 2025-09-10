Trump Media choisit Cronos : CRO devient le token officiel de Truth Social

C’est officiel : Trump Media & Technology Group (TMTG) adopte Cronos (CRO) comme token officiel de sa plateforme sociale Truth Social. Fini le projet de crypto maison. À la place, les utilisateurs pourront convertir leurs “Truth Gems” en CRO, grâce à un partenariat stratégique avec Crypto.com. Mais au-delà du buzz, est-ce une vraie opportunité long terme ou juste un joli coup de com’ ?

Trump Media passe à la vitesse supérieure avec CRO

Au départ, Trump Media voulait créer son propre token pour Truth+. Mais plutôt que de réinventer la roue, la société a préféré s’appuyer sur un token déjà bien établi : Crypto.com et son token, le CRO.

Résultat : les utilisateurs de Truth Social, abonnés à la formule payante « Patriot Package », gagnent des Truth Gems en interagissant sur la plateforme, qu’ils peuvent ensuite échanger contre des CRO.

Cette mécanique transforme chaque post, chaque like, chaque vidéo partagée en CRO. Le but étant de récompenser l’engagement tout en facilitant l’adoption crypto. Le tout via l’infrastructure de Crypto.com Wallet, pour assurer la conversion et la conservation des tokens.

Bien ou mal pour le prix à long terme ?

Pour les optimistes, le potentiel est là. Trump Media a mis en place une stratégie lourde : 684 millions de CRO déjà achetés, un staking massif, une trésorerie dédiée de plusieurs milliards, et une intégration directe dans l’app Truth Social.

Si l’audience de la plateforme grandit et que les utilisateurs utilisent réellement leurs CRO pour payer (abonnements, réductions, services), la demande pourrait devenir structurelle. En parallèle, la cotation à venir de la SPAC “MCGA” et les futurs ETF prévus avec Crypto.com pourraient attirer encore plus deflux institutionnels.

Mais attention, car cette décision cache plusieurs failles potentielles. D’abord, plus de 20 % de l’offre de CRO va être par Trump Media, ce qui crée un risque si il décide de vendre d’un coup.

Ensuite, la distribution gratuite de CRO via les “Truth Gems” peut avoir un effet inverse sur le prix : plus besoin de l’acheter si on le reçoit gratuitement. Résultat : certains utilisateurs risquent de vendre immédiatement leurs tokens au lieu de les conserver, ce qui peut exercer une pression baissière sur le prix, surtout si la quantité distribuée est importante.

Enfin, Crypto.com reste critiquée, notamment depuis l’annulation du burn des 70 milliards de CRO en mars 2025, et les liens très visibles entre Trump Media, la crypto et la sphère politique américaine peuvent susciter des tensions ou des réactions réglementaires.

Un partenariat gagnant-gagnant avec Crypto.com

Ce n’est pas un simple achat : c’est un vrai échange stratégique. En parallèle de l’achat de CRO, Crypto.com a aussi investi 50 millions de dollars dans les actions de TMTG. Une alliance croisée, avec une période de lock-up pour éviter les ventes sauvages.

Mais ce n’est pas tout : les deux entreprises prévoient de co-promouvoir leurs produits. Par exemple, des réductions ou des abonnements Truth+ gratuits pour les utilisateurs ouvrant un compte Crypto.com. Et même un projet d’ETF crypto, lancé via la filiale de courtage Foris Capital, est en préparation. Autant dire que cette alliance va bien au-delà des likes sur Truth Social.

Impact immédiat sur le marché

En 24 heures, le volume d’échange a explosé de +150 %, atteignant plus de 260 millions de dollars, selon les données CoinMarketCap. Le prix s’est stabilisé autour de 0,2543 $, après avoir brièvement touché les 0,27 $ juste après l’annonce. La capitalisation boursière du CRO dépasse désormais les 8,5 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des top 25 tokens mondiaux.

Et surtout, le sentiment communautaire est massivement positif : plus de 85 % des votants se disent bullish, preuve que l’annonce de Trump Media a réveillé l’intérêt autour de Cronos. Même si la hausse immédiate du prix reste modérée, la dynamique est bien là, portée par la narration politique, l’intégration produit… et le potentiel spéculatif.

Source : Trump Media & Technology Group

