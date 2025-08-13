Tron/Tether/T3 FCU : 250 M $ d’actifs criminels gelés en moins d’un an

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 13, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), coalition entre Tron, Tether et TRM Labs, a bloqué plus de 250 millions de dollars d’actifs liés à la criminalité depuis septembre 2024. L’arrivée de Binance dans le programme T3+ renforce la lutte contre les fonds illicites grâce à une coopération en temps réel entre acteurs privés et autorités.

Un an d’actions et déjà 250 M $ gelés

La T3 FCU réunit Tron (TRX), l’émetteur du stablecoin USDT Tether et la société d’analyse blockchain TRM Labs. Son but : repérer et bloquer rapidement les fonds issus d’activités illégales (blanchiment, escroqueries, financement du terrorisme).

Les équipes utilisent des outils d’analyse on-chain pour surveiller en continu les transactions. Les flux suspects sont signalés, puis gelés grâce à l’action coordonnée des exchanges et des émetteurs de stablecoins.

Depuis septembre 2024, l’unité a gelé plus de 250 millions de dollars, soit plus du double des 100 millions annoncés après six mois d’activité. Parmi ces saisies, on trouve un cas de « pig butchering » (escroquerie sentimentale de longue durée) qui a permis de bloquer près de 6 millions. Binance a joué un rôle clé dans cette opération via T3+.

T3+ et Binance : une coopération en temps réel

T3+ marque un tournant stratégique. Ce programme ouvre les enquêtes à des partenaires externes, notamment des exchanges et institutions financières. L’objectif est de réagir plus vite que les criminels.

La rapidité est cruciale. Au premier semestre 2025, les cybercriminels ont volé plus de 3 milliards de dollars en crypto. Dans certains cas, les fonds ont été blanchis en moins de trois minutes. Sans intervention immédiate, les chances de récupération sont quasi nulles.

Binance, premier membre de T3+, a montré l’efficacité de cette approche. Lors du cas de pig butchering, l’exchange a identifié et bloqué les fonds avant leur conversion en monnaie fiduciaire. Cette coopération en temps réel illustre le potentiel du programme.

À terme, d’autres exchanges majeurs pourraient rejoindre l’initiative. Plus le réseau de partenaires sera large, plus la couverture contre les flux criminels sera efficace.

Impact sur le marché et controverses

Le gel de 250 M $ en moins d’un an envoie un signal fort aux investisseurs et aux régulateurs. L’USDT reste stable à 1 USD, avec un volume journalier de plus de 45 milliards de dollars. Le TRX s’échange autour de 0,358 USD (+0,03 % sur 24 h). L’impact immédiat sur les marchés reste donc limité.

Ces opérations prouvent que la blockchain peut aussi être un outil puissant de lutte contre la criminalité. Elles renforcent la confiance dans un secteur souvent critiqué pour son manque de contrôle.

Quand certains voient la possibilité de geler des fonds comme un risque pour leur liberté et la souveraineté financière, d’autres y voient un progrès. Une preuve que l’industrie crypto peut mettre en place des mécanismes d’autorégulation et de coopération internationale.

Vers une crypto plus sûre ?

En moins de douze mois, la T3 FCU a montré qu’une alliance entre acteurs privés et autorités pouvait produire de vrais résultats. Avec T3+ et Binance, ce modèle entre dans une phase d’expansion.

À court terme, de nouveaux partenaires comme Coinbase, OKX ou Kraken pourraient rejoindre l’initiative. L’ajout d’outils automatisés pourrait encore réduire le délai de gel des fonds suspects.

À long terme, cette coopération pourrait inspirer des normes internationales. Elles pourraient inclure des protocoles de surveillance intégrés directement aux stablecoins ou aux infrastructures d’échange.

La gouvernance restera un point clé. Qui décide de geler les fonds ? Quels critères garantissent l’absence d’abus ? Si T3 FCU maintient transparence et efficacité, elle pourrait devenir un pilier de la régulation crypto mondiale.

Source : CoinTelegraph

Pour aller plus loin sur le sujet :