Coinbase et Paypal tordent déjà le cou au GENIUS Act : +4,1% pour les détenteurs de stablecoins

Adopté dans le tumulte d’un printemps sous haute tension réglementaire, le GENIUS Act devait mettre un terme à la rémunération passive des stablecoins. Et pourtant, à peine quelques semaines après sa signature officielle, Coinbase et PayPal exploitent déjà des failles du système. Jusqu’à 4,1% de rendement pour le staking de stablecoins et beaucoup d’agitation sur le marché.

Que prévoit vraiment le GENIUS Act ?

Coinbase propose désormais un rendement annuel de 4,1 % sur l’USDC. Dans le même temps, PayPal offre environ 3,7 % sur le PYUSD. Ces chiffres sonnent comme un camouflet pour les partisans du GENIUS Act tandis que les détenteurs de stablecoins applaudissent.

Promulgué récemment aux États-Unis, ce texte encadre la légalisation des stablecoins réglementés. Dans le cas d’espèce, il interdit surtout et de façon explicite, toute forme de rémunération passive. Plus particulièrement, le texte impose un ban sur les intérêts ou “yields” compris entre 3 % et 5 % qui faisaient fureur sur les plateformes crypto.

Pourquoi un tel encadrement ? Les législateurs, principalement du camp républicain, estiment que les stablecoins doivent rester des instruments de paiement. Le texte vise donc à contenir le risque systémique de la spéculation et à éviter une dérive vers des produits à rendement qui pourraient fragiliser ce marché.

Coinbase et PayPal : l’art du contournement légal

Mais la subtilité du dossier tient à un point clé. Ni Coinbase, ni PayPal ne sont aujourd’hui les émetteurs directs des stablecoins qu’ils utilisent pour verser des récompenses.

L’USDC est émis par la société Circle, dont Coinbase est cofondatrice, mais s’est retirée du rôle de co-émetteur en 2023. Le PYUSD quant à lui, est émis par Paxos, partenaire tiers de PayPal dans ce projet.

Autrement dit, les deux plateformes distribuent les tokens, mais ne les émettent pas. Et c’est précisément cette séparation entre l’émetteur et l’opérateur qui permet à Coinbase et PayPal d’échapper aux interdictions du GENIUS Act. En versant des “récompenses” (et non des “intérêts”) sur les soldes détenus, elles jouent sur les mots et la structure juridique pour contourner la loi, mais en toute légalité.

Plateformes offensives et utilisateurs séduits

Du côté de Coinbase, la stratégie est assumée. Lors du dernier appel aux investisseurs, le PDG a martelé que les récompenses sur l’USDC sont l’un des avantages distinctifs de la plateforme.

“Nos utilisateurs choisissent Coinbase pour ces rendements. Nous continuerons tant que cela reste possible.”

Plus discret de son côté, PayPal passe par une approche détournée. Les rendements sur PYUSD sont distribués via un mécanisme géré en collaboration avec Paxos. Grâce à cela, l’entreprise peut offrir un produit attractif tout en restant dans le cadre réglementaire.

Les utilisateurs, quant à eux, répondent présents. Dans un contexte de taux d’intérêt encore élevés, obtenir un rendement supérieur à 3 % sur un actif réputé stable est une opportunité difficile à ignorer. D’autant plus que tout se passe sur des plateformes réglementées et accessibles.

Un équilibre fragile qui pourrait voler en éclats

Mais derrière cette résilience stratégique, le paysage reste instable. La faille exploitée par Coinbase et PayPal pourrait être fermée à tout moment par un amendement ou une nouvelle directive. Il suffirait que le régulateur élargisse le périmètre de l’interdiction aux plateformes associées, même indirectement, à la distribution de stablecoins.

Par ailleurs, ces récompenses ne sont pas garanties. En effet, ni le FDIC, ni aucune autre autorité fédérale ne les couvre. Si demain Coinbase ou PayPal décident de modifier cette politique, ou si la pression législative s’intensifie, les détenteurs pourraient voir disparaître ces avantages sans préavis.

Vers un nouvel oligopole des stablecoins ?

Il y a également un risque structurel qui se profile de façon plus insidieuse. La concentration du pouvoir entre quelques plateformes capables de contourner les règles grâce à des partenariats tiers. Or les petits acteurs ou les nouveaux entrants, eux, n’ont pas cette marge de manœuvre.

En fin de compte, ce déséquilibre sera de nature à favoriser l’avènement d’un oligopole du rendement stablecoin, où seuls les géants peuvent innover et rémunérer. Les régulateurs pourraient donc se montrer plus agressifs dans les mois à venir. Et pour cause, le but du GENIUS Act est de préserver la nature utilitaire des stablecoins. Du coup, voir ces derniers redevenir des produits spéculatifs pourrait relancer un cycle de défiance politique.

