Tron Inc : Le feu vert à 1 milliard de dollars de la SEC pour une Holding géante

Cette opération fait l’effet d’un coup de tonnerre dans la sphère crypto-financière. Son altcoin ayant disparu des radars depuis quelque temps, Tron Inc. vient de soumettre une demande spéciale à la SEC. Objectif : lever 1 milliard de dollars pour gonfler massivement ses réserves en TRX. C’est déjà l’émoi sur le marché.

Un changement de cap radical pour une ex-penny stock

C’est probablement l’une des sensations de cette journée. Tron Inc. cotée au Nasdaq est sous les feux des projecteurs. En cause, une action qui bondit de plus de 1 300 % depuis le 10 juin. Anciennement connue sous le nom de SRM Entertainment, la société a opéré une fusion inversée avec l’écosystème Tron, piloté par Justin Sun. Elle opère désormais comme une entité stratégique entièrement dédiée à la blockchain et à la gestion d’actifs numériques.

Le formulaire S-3 soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) vise à autoriser l’émission de 1 milliard de dollars de titres financiers. Si la demande est approuvée, l’émission pourrait inclure des actions ordinaires ou préférentielles, des titres de dette, des bons de souscription ou toute combinaison de ces instruments. Le but de la manœuvre est d’accroître considérablement les réserves en TRX, le token natif de la blockchain Tron.

Une trésorerie déjà bien garnie

Depuis sa fusion, Tron Inc. détient déjà plus de 365 millions de TRX. Une position stratégique que la société décrit dans ses documents comme un actif à long terme. Elle prévoit de continuer à accumuler ces tokens pour consolider son bilan, aux côtés d’actifs liquides comme du cash et des valeurs mobilière à court terme.

La trajectoire est ambitieuse. En effet, l’entreprise visait initialement un fonds de réserve en TRX de 210 millions de dollars. Elle avait déjà levé 100 millions de dollars pour soutenir cette initiative. Mais avec cette nouvelle levée potentielle de 1 milliard, Tron Inc. affiche désormais des ambitions de holding crypto à l’échelle mondiale.

Malgré une légère baisse du TRX (–5 % lundi), l’action de Tron Inc. s’est envolée de 23 % après l’annonce, atteignant 11,80 $ selon Yahoo Finance. La capitalisation boursière de l’entreprise a désormais dépassé les 200 millions de dollars. C’est une performance fulgurante pour une entité encore récemment considérée comme une penny stock.

Les stratégies crypto-trésorerie se généralisent

Tron Inc donc une tendance plus large de tokenification des marchés financiers. Les entreprises cotées multiplient les initiatives pour intégrer les crypto-actifs à leurs bilans. L’exemple le plus emblématique reste celui de Strategy, avec plus de 600 000 BTC en portefeuille. D’autres sociétés et fonds institutionnels suivent cette stratégie :

Metaplanet (Japon) détient désormais 17 132 BTC après un achat récent de 780 BTC.

Satsuma Technologies (Royaume-Uni) a levé 135 millions de dollars pour constituer l’un des plus grands portefeuilles Bitcoin du pays.

Bitcoin Treasury Corp (Canada) ambitionne une cotation au TSX après une levée de 92 millions de dollars.

Coral Capital Holdings (exécutifs) avec 100 millions de dollars levés pour un fonds centré sur le BNB de Binance.

Ces mouvements indiquent une évolution structurelle dans laquelle les crypto-actifs tiennent désormais lieu d’actifs refuges et d’outils stratégiques de diversification.

Une révolution douce mais inéluctable

La démarche de Tron Inc. n’est pas simplement une opération de communication ou de spéculation. Elle s’inscrit dans une logique de transformation du rôle des entreprises dans l’économie numérique. Autrefois simples opérateurs, elles deviennent des institutions financières alternatives.

L’approbation par la SEC représenterait ici une avancée notable dans la reconnaissance réglementaire de ces stratégies. Elle confère également à Tron Inc. un levier inédit pour capter l’attention d’investisseurs en quête d’exposition crypto sans passer par des produits dérivés ou des ETF.

Source : BitcoinTreasuries.NET

