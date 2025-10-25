Thaïlande : World (ex-Worldcoin) visé par un raid à Bangkok pour échanges WLD sans licence

Les régulateurs thaïlandais ont perquisitionné un hub de scan d’iris lié au projet World, ex-Worldcoin, pour « services d’échange WLD » non autorisés, avec interpellations sur place. L’opération, menée conjointement par la SEC Thaïlande et la police cyber (CCIB), s’inscrit dans une campagne de répression des plateformes illégales prévue par le décret d’urgence sur les actifs numériques.

Perquisition en Thaïlande : WLD accusé d’échanges sans licence

L’intervention a eu lieu le 24 octobre à Bangkok. Le point de scan d’iris proposait des « services d’échange WLD » sans agrément. Cela relève d’une activité de business d’actifs numériques au sens de l’article 3 du décret B.E. 2561, et nécessite donc une licence au titre de l’article 26. Les enquêteurs ont arrêté des suspects.

Ce raid intervient après un avertissement officiel publié le 14 octobre dernier, dans lequel la SEC a mis en garde le public contre les échanges de WLD effectués via des opérateurs non agréés. L’autorité rappelait alors que seuls les prestataires licenciés peuvent offrir ces services en Thaïlande.

Côté entreprise, World et Tools for Humanity disent opérer la distribution de WLD uniquement dans les juridictions éligibles. Ils soulignent qu’ils ne contrôlent pas d’éventuels services d’échange tiers autour des hubs biométriques.

Impact marché : que change le raid thaïlandais pour WLD ?

Sur le plan réglementaire, le signal est clair : la SEC et la CCIB veulent couper les circuits non licenciés qui gravitent autour des sites de scan et limitent les risques d’escroquerie et de blanchiment. Les mentions explicites des bases juridiques dans la communication officielle laissent peu d’ambiguïté sur la suite pénale.

Pour World, la ligne de fracture reste la frontière entre vérification biométrique et intermédiation d’actifs. Une frontière qui n’existe pas en droit si l’activité ressemble à un service d’échange.

Côté marché, l’effet sur WLD est plutôt contenu. La volatilité reste modérée, ce qui s’explique par un dossier déjà controversé et régulièrement surveillé par les régulateurs. Les opérateurs attendent surtout de savoir si la Thaïlande étendra ses contrôles au-delà du site perquisitionné.

La Thaïlande rejoint une liste de juridictions où la promesse ID biométrique + distribution de tokens a suscité débats et mesures correctrices. Cette répétition d’alertes pèse sur la narrative d’adoption. Même si l’équipe rappelle que les tiers ne relèvent pas de son périmètre.

Suite judiciaire : ce qui attend World en Thaïlande

Les suites judiciaires dépendront des éléments saisis et de la qualification retenue par la SEC et la CCIB au regard du décret B.E. 2561. Le dossier pourrait servir de cas test pour clarifier, en Thaïlande, ce qui distingue un centre d’enrôlement biométrique d’un opérateur d’actifs numériques. Les médias locaux évoquent déjà la possibilité de contrôles élargis dans d’autres points de scan.

Pour World, l’enjeu sera d’isoler juridiquement l’activité d’identité de toute fonction d’échange, et de documenter cette séparation avec les régulateurs nationaux. Côté utilisateurs, la question de la protection des données et de la transparence des partenaires tiers restera centrale, surtout si d’autres pays emboîtent le pas de Bangkok.

Enfin, cette affaire rappelle que la conformité locale prime sur les architectures globales. À mesure que les modèles biométrie + crypto gagnent en visibilité, les autorités testeront les limites entre identité, distribution et intermédiation. Les projets qui souhaitent se déployer à grande échelle devront anticiper une cartographie fine des licences et des flux autour de leurs hubs. Sous peine de voir leur trajectoire contrariée par des mesures d’enforcement rapides.

Source : SEC

