3 tokens sous-estimés que les whales accumulent discrètement

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 24, 2025

Le cours du marché raconte une partie de l’histoire, mais ce sont souvent les gros portefeuilles qui donnent le ton. Quand les baleines bougent, c’est là que se cache la prochaine opportunité. Quels sont les tokens à surveiller de plus près ?

Maxi Doge : le memecoin qui attire les gros portefeuilles

Maxi Doge (MAXI) n’est pas une simple curiosité spéculative. Le memecoin encore en prévente voit son nom circuler dans plusieurs rapports récents consacrés aux mouvements des baleines. Plusieurs adresses de grande taille ont été repérées achetant des volumes de MAXI. Cela traduit un intérêt stratégique.

Le projet a bâti une communauté très engagée. Ce regain d’activité rappelle la mécanique déjà observée autour de Dogecoin ou Shiba Inu lors de leurs phases de décollage. L’actif reste extrêmement volatil et dépendant d’un narratif communautaire fragile. L’effet de levier psychologique joue un rôle majeur. La simple rumeur de l’arrivée de baleines suffit souvent à relancer l’intérêt et les volumes.

Le risque est élevé et la performance de cet altcoin se réalise sur des cycles très courts. Tout l’art du x500 sur Maxi Doge réside donc dans la capacité à identifier les points d’entrée les plus optimisés. Pour l’heure, la phase de prévente encore en cours reste la meilleure option pour les investisseurs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Chainlink : l’accumulation silencieuse des oracles

Moins médiatique qu’un memecoin, Chainlink (LINK) attire pourtant une attention régulière des gros portefeuilles. Les adresses détenant entre 100 000 et 1 million de LINK ont renforcé leurs positions de manière continue ces derniers mois. Le grand public, en comparaison, est davantage tourné vers les tokens narratifs ou les nouveautés.

La baisse de l’offre disponible sur les exchanges confirme cette tendance. En effet, les tokens sortent peu à peu des plateformes pour rejoindre des portefeuilles de long terme. L’indicateur Large Holders Netflow d’ IntoTheBlock, qui mesure les mouvements nets des plus gros détenteurs, affiche un biais positif sur la période récente. Autrement dit, les whales accumulent sans chercher à revendre dans l’immédiat. Un signe souvent interprété comme un pari de moyen terme.

Pourquoi LINK reste-t-il sous-estimé ? Parce que son rôle d’infrastructure oracle est souvent perçu comme technique et peu spectaculaire. Les flux de données décentralisés qu’il fournit sont pourtant au cœur de la DeFi, ainsi que des applications institutionnelles en cours de développement. L’accumulation discrète des whales montre qu’elles anticipent un rôle accru de Chainlink dans la prochaine phase de marché.

Toncoin : traction réseau et accumulation ciblée

Troisième signal à surveiller : Toncoin (TON), l’actif de l’écosystème Telegram. Soutenu par une base d’utilisateurs colossale, TON combine une exposition grand public rare et des développements techniques rapides. Plusieurs récapitulatifs d’activité des whales mentionnent des achats notables de TON par de grandes adresses. Cela souligne donc l’idée d’une accumulation en cours.

L’écosystème s’est également enrichi récemment de nouvelles mini-apps et de solutions de paiement intégrées. Cela a renforcé l’attractivité du jeton.

Là encore, l’analyse on-chain confirme certains indices avec la réduction de l’offre disponible sur les exchanges. En même temps, on observe une hausse du solde détenu par les plus gros portefeuilles.

TON peut parfois être sous-estimé parce que malgré sa visibilité, il reste encore absent des portefeuilles standards des investisseurs institutionnels. Sa dynamique repose sur l’effet réseau de Telegram. Cela pourrait se traduire par une adoption accélérée si des cas d’usage concrets se généralisent. Les whales semblent donc en effet parier sur cette traction potentielle.

Source : Santiment

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

