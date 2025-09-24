Saison crypto : septembre faible, octobre sous tension ? Les repères à surveiller

Pour le bitcoin, septembre rime souvent avec désillusion. C’est le mois où les performances sont souvent négatives. Le mois d’octobre traîne l’étiquette inverse : celui du redémarrage, du fameux « Uptober ». Mais cette année, rien n’est joué. La volatilité reste forte, les flux d’ETF s’essoufflent par moments et le calendrier macro s’annonce chargé. Quels signaux clés suivre avant l’automne ?

Septembre, un mois traditionnellement faible

Depuis plus d’une décennie, le mois de septembre affiche un bilan moyen négatif pour le bitcoin. La performance moyenne tourne autour de -3,2 % sur dix ans, contre +22,5 % en octobre. Cette saisonnalité nourrit alors le narratif d’un « Uptober », expression souvent relayée dans la communauté crypto.

En 2025, le mois n’a pas dérogé à la règle. Le 22 septembre, près de 1,7 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24 heures. Cela a accentué la volatilité et la défiance des investisseurs. Car les tendances saisonnières ne sont jamais linéaires. Elles peuvent être brutalement perturbées par les marchés dérivés.

Pour autant, certains analystes tempèrent la lecture trop mécanique des cycles. Dans son « Monthly Outlook » de septembre, Coinbase rappelle que la faiblesse de septembre n’est pas un indicateur fiable à elle seule. Et qu’elle doit être mise en perspective avec les flux institutionnels et le contexte macro.



Octobre sous tension : quels repères suivre ?

La transition vers le mois d’octobre se jouera autour de plusieurs repères clés. Il faudra d’abord surveiller les niveaux du bitcoin de 105 000 à 110 000 dollars. Si l’actif se maintient au-dessus, cela peut ouvrir la voie à un retour vers 124 000 à 130 000 dollars. Ils restent les résistances majeures à franchir.

Les flux ETF seront également scrutés de près. Les entrées nettes sur les produits adossés au bitcoin et à Ethereum sont devenues un thermomètre de la confiance des institutions. Après des sorties importantes mi-septembre, des achats soutenus pourraient être le signal un regain d’appétit.

Enfin, le marché dérivé reste un facteur de risque. L’open interest élevé sur les contrats futures et options indique un levier encore important. Toute variation brutale du prix peut provoquer un nouvel enchaînement de liquidations, comme en septembre.

Pour les altcoins, le scénario dépendra de la trajectoire du bitcoin. En effet, si l’actif grimpe en octobre, cela pourrait favoriser une rotation vers Ethereum et Solana, souvent considérés comme les autres bénéficiaires des flux. À l’inverse, s’il reste sous pression, les investisseurs resteront prudents. Et auront donc moins tendance à parier sur des actifs plus risqués.

Bitcoin Hyper, le pari Layer 2 dans une saison volatile

Dans ce climat incertain, certains projets misent sur la nervosité du marché pour capter l’attention. C’est le cas de Bitcoin Hyper, une solution Layer-2 du Bitcoin. Son but ? Accélérer les transactions sur l’écosystème tout en réduisant les frais.

La prévente en cours fait grand bruit, avec près de 17 millions de dollars levés. Ce succès précoce montre bien l’attrait des investisseurs pour les paris qui concernent Bitcoin.

L’angle saisonnier joue aussi un rôle. Si un rebond du marché a effectivement lieu en octobre, des projets comme Bitcoin Hyper pourraient profiter d’un afflux d’investisseurs. Ces derniers seront attirés par une infrastructure censée amplifier l’efficacité du bitcoin.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

