Tether affole les compteurs : plus de 10 milliards $ de profits et 6,8 milliards $ de réserves en surplus

Tether n’a plus grand-chose à prouver, mais ses chiffres continuent de surprendre. Dans son dernier rapport trimestriel, l’émetteur du stablecoin USDT annonce des bénéfices cumulés dépassant les 10 milliards de dollars depuis le début de l’année. Dans le même temps, ses réserves sont désormais excédentaires estimées à 6,8 milliards.

Des chiffres qui en disent long

Le rapport d’attestation arrêté au 30 septembre 2025 fait état de 181,22 milliards de dollars d’actifs face à 174,45 milliards de passifs, dont la quasi-totalité correspond aux USDT en circulation. En clair, Tether dispose d’un matelas de sécurité supérieur à 6,7 milliards, une marge qui consolide la confiance de ses utilisateurs.

Le trimestre écoulé a aussi été marqué par une émission record. Plus de 17 milliards $ d’USDT supplémentaires ont été mis en circulation, faisant grimper la supply totale au-dessus des 174 milliards fin septembre, puis 183 milliards dès octobre.

Dans un marché où la confiance se gagne difficilement, cette expansion est loin d’être anodine. Elle montre que le dollar numérique de Tether reste l’actif refuge du secteur crypto.

Des réserves adossées à l’économie réelle

En scrutant la composition du portefeuille, on comprend vite d’où vient cette solidité. Tether détient près de 135 milliards $ en bons du Trésor américain, une position telle qu’elle placerait la société parmi les vingt plus grands détenteurs de dette américaine, au même niveau qu’un pays comme la Corée du Sud.

À cela s’ajoutent 12,9 milliards $ en or et 9,9 milliards $ en Bitcoin. Ensemble, ces deux actifs représentent environ 13 % des réserves totales. Une part non négligeable qui illustre la volonté du groupe de diversifier son ancrage, entre finance traditionnelle et écosystème numérique.

Une machine à profits bien huilée

Tether tire l’essentiel de ses revenus des rendements générés par les bons du Trésor. Avec des taux américains toujours élevés, les placements à court terme rapportent gros. Très gros.

Mais l’entreprise ne se contente pas d’empiler les gains. Elle réinvestit une partie de ses bénéfices dans des projets de long terme : intelligence artificielle, énergie verte et télécommunications. Tether se félicite notamment d’avoir financé tous ses investissements sur l’unique base des profits de l’entreprise.

Attestation ou audit ? Une nuance qui pèse lourd

Le résultat de Tether est d’autant plus impressionnant que la transparence est une composante omniprésente de sa politique depuis toujours. Cela dit, quelques voix reprochent la forme de la Communication de Tether. En effet, les rapport régulièrement publiés ne confirment que l’existence des fonds à une date précise.

La différence ? Ce n’est pas un audit complet qui permet de vérifier en profondeur les flux, la qualité des actifs et les contreparties impliquées. Mais pour sa défense, Tether met en avance la traçabilité on-chain de ses émissions et les données publiques sur la répartition des USDT par blockchain. De quoi permettre le suivi des flux de liquidité, souvent en temps réel.

Une domination qui dépasse le cadre crypto

Actuellement il y a plus de 183 milliards $ de tokens USDT en circulation avec une communauté de plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Tether est officiellement un mastodonte référence dans la construction du pont entre les devises fiat et la finance numérique.

Mais cela soulève une fois de plus le problème de la centralisation dans écosystème pourtant construit sur des fondamentaux opposés. Devrait-on laisser une société privée contrôler un tel volume de dollars numériques sans surveillance stricte ?

Un futur qui se joue entre confiance et régulation

Tether entre dans une nouvelle phase. D’un côté, la croissance de l’USDT confirme son rôle de monnaie de référence du Web3. De l’autre, la pression réglementaire s’intensifie, notamment aux États-Unis et en Europe, où la transparence financière devient un enjeu central.

Si l’entreprise parvient à maintenir sa crédibilité tout en s’ouvrant à plus de supervision, elle pourrait s’imposer durablement comme l’acteur stable par excellence. Un titre qu’elle revendique déjà sans trembler.

Source : Tether

