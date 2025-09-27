SWIFT teste la migration de son système vers Linea : vers une révolution interbancaire ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 27, 2025

SWIFT expérimente actuellement la migration de son système de messagerie sur la couche Ethereum Layer 2 Linea. Au cœur de ce test, plusieurs grandes banques comme BNP Paribas ou BNY Mellon, et un choix stratégique autour de la confidentialité. Si le pilote réussit, c’est tout l’équilibre des infrastructures financières qui pourrait être redessiné.

SWIFT expérimente la migration de son système sur Linea

SWIFT prépare un pilote avec une douzaine de banques. Parmi elles, BNP Paribas et BNY Mellon. L’objectif : tester la migration de ses communications interbancaires sur Linea, une zkEVM adossée à Ethereum.

Ce système de messagerie, qui fait transiter chaque jour des millions d’instructions entre établissements, pourrait basculer partiellement sur la blockchain. En rapprochant la messagerie du règlement, l’idée est de limiter les intermédiaires et de gagner en transparence.

🟥 Exclusive @TheBigWhale_



SWIFT chooses Linea for blockchain testing



According to information gathered with @BukovskiBuko3, SWIFT and several major global banks (including BNP Paribas and BNY) have chosen @LineaBuild, the Ethereum layer 2 developed by @Consensys, to experiment… pic.twitter.com/EaWLg1IfKp — Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) September 26, 2025

Le choix de Linea n’a rien d’anodin. En effet, la solution mise en avant par Consensys repose sur des preuves cryptographiques, les zk-proofs, capables de préserver la confidentialité des données, un impératif dans l’univers bancaire.

Par ailleurs, l’annonce a immédiatement trouvé un écho sur le marché. Le token LINEA a grimpé de plus de 10 %, passant de 0,02544 $ à 0,02814 $. Une envolée éclair qui traduit l’attention portée à cette initiative.

Impact pour l’écosystème crypto et la finance traditionnelle

Avec ce pilote, la finance traditionnelle avance un peu plus sur le terrain des blockchains. Pour les solutions Layer 2 d’Ethereum, c’est une forme de reconnaissance institutionnelle. Elles ne sont plus perçues comme de simples laboratoires technologiques mais comme des options crédibles pour épauler, voire renforcer, les infrastructures bancaires.

L’adoption d’un protocole de messagerie adossé à une blockchain place SWIFT face à des acteurs déjà installés comme Ripple, qui s’est fait une spécialité des règlements transfrontaliers. Il ne s’agit pas forcément d’un remplacement, mais plutôt d’un glissement de territoire entre technologies qui cherchent à s’imposer dans le même espace.

Sur le marché, l’annonce a immédiatement profité au token LINEA. Les traders y ont vu un signal de légitimité institutionnelle et parient sur une demande accrue si les tests débouchent sur une mise en œuvre plus large. Reste à savoir si l’élan pourra se maintenir, car tout dépendra des résultats concrets de ce pilote et de la volonté des banques d’aller plus loin.

Les limites et enjeux d’une telle migration

L’aventure technique est jonchée de défis. SWIFT opère à très grande échelle. Toute nouvelle solution doit être capable de supporter des volumes gigantesques et des contraintes de latence faibles. Est-ce que Linea, même optimisée, peut tenir le rythme ? L’interopérabilité avec les systèmes legacy (anciens systèmes bancaires) est également un frein majeur.

Il restera la régulation. Entre protection des données, surveillance des flux et conformité aux règles bancaires, chaque étape d’une telle migration sera scrutée par les superviseurs. Les zk-proofs offrent une partie de la réponse, mais elles ne suffisent pas à lever toutes les inquiétudes.

Ce test dit surtout une chose : la blockchain n’est plus cantonnée aux laboratoires d’innovation. Les banques commencent à la déployer dans leurs fonctions vitales. Si l’expérience menée par SWIFT s’avère concluante, elle pourrait servir de déclencheur et inciter d’autres réseaux à franchir le pas.

Pour aller plus loin sur le sujet :