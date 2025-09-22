Alors que le marché plonge, ce Layer-2 Bitcoin flambe de 45 %

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 22, 2025

Le marché crypto traverse une nouvelle zone de turbulences. La plupart des actifs affichent du rouge vif, mais un jeton attire l’attention : Merlin Chain (MERL). En vingt-quatre heures, son cours a bondi de 45 %, et il gagne plus de 106 % sur une semaine. Alors que la majorité des altcoins décrochent, cette envolée interroge. S’agit-il d’un simple emballement ou d’un signe plus profond de l’intérêt croissant pour les solutions Bitcoin Layer-2 ?

Merlin Chain s’envole malgré le krach du marché

La capitalisation totale du marché recule nettement, avec des cours dans le rouge ce lundi. Le bitcoin s’échange autour de 112 500 $ et l’ether retombe à 4 100 $, ce qui confirme un recul généralisé.

Parmi tout cela, Merlin Chain défie la tendance. Le token MERL a atteint 0,308 $. Cela témoigne d’un regain d’intérêt marqué des investisseurs avec une hausse de 45% sur 24h et 106% sur la semaine.

Ce rallye survient dans un contexte tendu. Le bitcoin a rompu le support des 113 000 $, ce qui a déclenché une vague de liquidations massives estimées à 1,7 milliard de dollars sur l’ensemble du marché. Les grands altcoins, comme Solana, Cardano ou Avalanche, s’enfoncent avec eux, allant jusqu’à -10% en 24h. MERL apparaît donc comme une exception, presque un refuge spéculatif dans une mer agitée.

Les promesses et les limites du projet MERL

Merlin Chain se présente comme un Layer-2 nouvelle génération pour Bitcoin, utilisant les ZK-Rollups et compatible EVM. Sa mission : créer un pont entre Bitcoin et l’univers des applications décentralisées, en intégrant aussi les standards récents comme les BRC-20. Autrement dit, donner à Bitcoin des usages qui vont au-delà du simple transfert de valeur.

Cet argument séduit une partie du marché, d’autant que l’idée de doter Bitcoin d’une « seconde couche » performante gagne en popularité. Le succès d’Ordinals et la montée des transactions BRC-20 ont déjà montré qu’une demande existait. MERL propose une solution technique censée apporter scalabilité et interopérabilité.

L’enthousiasme doit toutefois être nuancé. Le projet est encore jeune, sa capitalisation reste modeste. Les volumes récents montrent surtout un afflux de traders attirés par le momentum. Si l’adoption réelle tarde à suivre, une correction brutale n’est pas à exclure… surtout dans le contexte d’un marché globalement baissier.

Bitcoin Hyper : un rival taillé pour durer ?

L’envolée de MERL confirme une tendance : les projets Bitcoin Layer-2 captent désormais une partie de l’attention du marché. Mais Merlin Chain n’est pas seul sur ce terrain. Bitcoin Hyper est un sérieux concurrent.

En effet, ce projet mise sur la stabilité et la performance à long terme. Deux approches opposées : Merlin Chain joue sur l’innovation rapide et la communauté engagée, Bitcoin Hyper est plus structuré. L’accent est mis sur la fluidité des transactions, des frais allégés et une interface pensée pour accompagner un usage quotidien. La promesse de Bitcoin Hyper : offrir à Bitcoin une infrastructure capable de soutenir un usage quotidien à grande échelle, le tout, sans sacrifier la sécurité.

Cette distinction est importante. Bitcoin Hyper entend séduire un public plus large et à s’installer dans la durée, ce qui pourrait être décisif à l’avenir. Merlin Chain attire les regards aujourd’hui, et Bitcoin Hyper cherche à s’imposer comme l’option de confiance pour demain.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

