La semaine écoulée a été un terrain de contre-performance pour le Bitcoin, avec une chute sous 108 000 $. Mais alors que la fébrilité saisi la plupart des investisseurs, Michael Saylor fidèle à son crédo, en profite une nouvelle fois pour renforcer leurs positions. Strategy, la plus célèbre des “maximalistes institutionnels”, continue ainsi d’appliquer sa politique d’accumulation massive, malgré la volatilité persistante du marché.

Une stratégie qui ne faiblit pas : 7 714 BTC ajoutés en août

D’après les dernières déclarations de Strategy auprès de la SEC, 4 048 nouveaux BTC ont été acquis par la boîte entre le 25 août et ce lundi. C’est l’équivalent de 449,3 millions $ qui viennent ainsi d’être dépensés pour cet achat dont le prix moyen s’élève à 110 981 $. C’est légèrement au-dessus du niveau actuel de marché.

En outre, cette dernière opération vient compléter le tableau d’une activité relativement soutenue en Aout. Un peu plus tôt ce mois, trois autres achats de 3 081 BTC annoncés la semaine dernière, 430 BTC, et 155 BTC ont été effectués.

Cela porte donc le total des acquisitions de Bitcoin par Strategy en Août à 7 714 BTC. C’est un chiffre bien inférieur aux 31 466 BTC acquis en juillet, ce qui illustre un certain ralentissement du rythme.

Un trésor qui frôle les 637 000 BTC

Avec ce nouvel achat, Strategy détient désormais 636 505 BTC, soit la plus grosse réserve mondiale détenue par une entreprise publique. La valeur totale de ce trésor s’élève à 46,95 milliards $, pour un prix moyen d’acquisition de 73 765 $ par Bitcoin.

La société finance ces achats via ses ATM offerings (émissions d’actions à guichet ouvert). En juillet, Saylor avait décrit ce mécanisme comme l’un des piliers de son “département de défense du Bitcoin”.

Pression sur le titre MSTR

Malgré ces records, tout n’est pas rose. L’action MSTR, qui reflète directement la stratégie Bitcoin de l’entreprise, a perdu environ 16 % au cours du mois dernier. Elle s’échange désormais autour de 339 $, selon les données de TradingView.

Cette baisse intervient alors même que Strategy a affiché un revenu net record de 10 milliards $ au deuxième trimestre 2025. La hausse du dividende, porté de 9 % à 10 %, n’a pas suffi à calmer les doutes. Plusieurs analystes s’interrogent sur la soutenabilité de tels paiements, alors que la société continue de transformer son bilan en pari quasi-exclusif sur Bitcoin.

Le pari de Saylor : conviction ou témérité ?

Michael Saylor reste inflexible. Pour lui, chaque correction du marché est une opportunité de renforcer les positions. Mais les critiques soulignent les risques d’une telle stratégie. L’exposition massive au Bitcoin rend l’entreprise extrêmement sensible à la volatilité.

Certains investisseurs voient dans Strategy un pionnier de la finance moderne, capable de réécrire les règles du bilan d’entreprise. D’autres y perçoivent une dépendance excessive à un actif dont la trajectoire reste imprévisible.

Accumulation record, scepticisme persistant

En août, Strategy a encore prouvé sa constance avec l’achat de 7 714 BTC, portant ses réserves à près de 637 000 BTC. Mais si la conviction est intacte, le marché boursier sanctionne le risque.

Mais une question demeure. Strategy est-elle en train de bâtir une forteresse financière pour l’avenir ou de s’enfermer dans une stratégie trop rigide ? Seule l’évolution du Bitcoin, et sa capacité à redevenir moteur haussier après la chute sous les 108 000 $, apportera la réponse.

Source : US Securities and Exchange Commission

