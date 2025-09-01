Solana va presque 100× plus vite : 99 % des votes pour l’Upgrade Alpenglow

La communauté Solana vient de donner son feu vert quasi unanime : 99 % des validateurs ont approuvé l’upgrade Alpenglow, un changement de protocole qui promet de transformer en profondeur la blockchain. Avec une finalité réduite à seulement 150 millisecondes, soit près de 100 fois plus rapide qu’aujourd’hui, Solana se rapproche des standards des géants du Web2 comme Visa ou Google.

Qu’est-ce que l’upgrade Alpenglow ?

Alpenglow est présentée comme la plus grande mise à jour du protocole Solana à ce jour. Son objectif est clair : pousser le réseau vers une vitesse et une résilience comparables à celles des meilleures infrastructures internet. Pour y parvenir, Solana abandonne son ancien mécanisme (Proof-of-History couplé à TowerBFT) au profit de deux innovations majeures :

Votor , un protocole de consensus à vote direct capable de valider un bloc en une ou deux rondes. Résultat : une finalité quasi instantanée.

, un protocole de consensus à vote direct capable de valider un bloc en une ou deux rondes. Résultat : une finalité quasi instantanée. Rotor, un protocole de propagation amélioré qui accélère et simplifie le partage des données entre validateurs.

Grâce à cette refonte, le réseau peut désormais exécuter des validations plus rapides et réduire drastiquement les congestions.

Anza’s @TheWattenhofer introduces Alpenglow 🌄, a new consensus protocol for Solana, live at Accelerate pic.twitter.com/NhtOWNyzhS — Solana (@solana) May 19, 2025

Un saut technologique inédit

L’impact de cette mise à jour se mesure immédiatement. D’abord, la finalité transactionnelle chute de 12,8 secondes à 150 millisecondes. Ce chiffre place Solana au niveau des services web traditionnels, là où la blockchain était historiquement perçue comme trop lente pour rivaliser.

Ensuite, cette vitesse ouvre la porte à des usages inédits. Les applications nécessitant une réactivité extrême, comme le trading haute fréquence, les jeux blockchain ou encore les paiements instantanés, trouvent désormais un terrain viable. Là où d’autres blockchains comme Sui ou Aptos promettent des gains de performance, Solana s’installe en tête de la course.

De plus, l’upgrade améliore la tolérance aux défaillances : le réseau peut continuer de fonctionner de manière fluide même si 20 % des validateurs se montrent malveillants et 20 % supplémentaires tombent hors ligne.

Un vote communautaire écrasant

Le processus démocratique autour d’Alpenglow a confirmé l’enthousiasme. Lors de l’epoch 842, plus de 99 % des validateurs ont voté en faveur de l’upgrade, dépassant largement le seuil de quorum. Cet accord quasi total démontre une forte cohésion communautaire et assure un déploiement rapide dès les prochaines heures.

Cette adhésion massive reflète aussi la confiance accordée aux équipes techniques derrière Solana. En restructurant complètement son consensus, le réseau prend un risque, mais les validateurs estiment que le jeu en vaut la chandelle.

99% of votes in favor of Alpenglow



Solana is getting much, much faster



Accelerate https://t.co/AvmvX84yd8 — Solana (@solana) August 30, 2025

Des conséquences stratégiques

Au-delà de l’innovation technique, Alpenglow pourrait avoir des effets économiques notables. Premièrement, l’attractivité pour les développeurs s’annonce renforcée : créer des applications en temps réel sur blockchain devient enfin réaliste. Deuxièmement, les investisseurs institutionnels surveillent de près cette avancée, car la rapidité et la sécurité sont des conditions clés pour l’adoption massive.

À moyen terme, la mise à jour pourrait aussi peser sur le prix du token SOL. Plusieurs analystes estiment que cette évolution majeure redonnera un élan haussier, positionnant Solana comme une référence incontournable face à Ethereum et aux blockchains de nouvelle génération.

Enfin, il ne faut pas négliger l’impact symbolique : en atteignant les standards du Web2, Solana brouille la frontière entre infrastructures centralisées et décentralisées, prouvant que la blockchain peut rivaliser avec les systèmes classiques sans sacrifier la décentralisation.

Synthèse

Pour résumer, l’upgrade Alpenglow de Solana apporte :

Une finalité transactionnelle de 150 ms , presque 100 fois plus rapide qu’avant.

, presque 100 fois plus rapide qu’avant. Une restructuration complète du consensus grâce à Votor et Rotor.

grâce à Votor et Rotor. Une sécurité renforcée face aux validateurs défaillants.

face aux validateurs défaillants. Des cas d’usage temps réel enfin viables (gaming, finance, paiements).

enfin viables (gaming, finance, paiements). Un vote communautaire à 99 %, garantissant un déploiement rapide.

Avec Alpenglow, Solana ne se contente pas d’améliorer son réseau : elle change d’échelle. Si la promesse est tenue, elle pourrait s’imposer comme la blockchain la plus performante de l’écosystème.

