Solana (SOL) face à la résistance des 200 $ : le marché crypto dans l’attente

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Août 17, 2025

Le cours de Solana (SOL) bute sur une résistance majeure. Après un bref passage au-dessus des 200 $, le token recule vers 192 $. Ce niveau technique, scruté de près, pourrait définir la suite du mouvement haussier des altcoins.

Une résistance qui bloque le SOL

Le cours du SOL a brièvement franchi les 200 $ avant de corriger vers 193 $, en baisse de près de 5 % sur 24 heures. Cette zone est cruciale car elle correspond à un seuil technique scruté depuis plusieurs mois. Tant que Solana échoue à s’y maintenir, la dynamique haussière reste fragile.

Les analystes identifient deux scénarios probables. Une cassure au-dessus de 205 $ ouvrirait un potentiel vers 215 $, voire 220 $ à court terme. À l’inverse, une rechute sous 190 $ exposerait le cours à un retour vers 185 $, avec le risque d’amorcer une phase corrective plus longue.

Cette hésitation n’est pas anodine. Le seuil des 200 $ agit comme un révélateur : il teste la force réelle de la tendance haussière en place depuis plusieurs semaines.

Adoption et catalyseurs haussiers

L’activité on-chain reste soutenue, notamment dans la DeFi et les NFT. Les volumes sur les DEX basés sur Solana sont croissants. Le réseau attire de nouveaux développeurs et s’impose comme concurrent sérieux face à Ethereum.

Un autre facteur renforce l’optimisme : la rumeur d’un ETF Solana. La probabilité d’une approbation d’ici fin 2025 serait élevée. Une telle décision offrirait au SOL une reconnaissance institutionnelle majeure. Elle pourrait ouvrir la porte à des flux de capitaux comparables à ceux observés sur le bitcoin et l’ethereum.

En parallèle, les volumes de transactions sur 24 heures dépassent les 2,4 milliards de dollars, signe d’une liquidité élevée et d’une forte attention du marché. Cette donnée est essentielle, car elle indique que le SOL reste l’un des actifs les plus échangés derrière l’ETH et le BTC.

Un signal pour les altcoins et le marché global

L’évolution du SOL au contact des 200 $ dépasse le cadre de son seul écosystème. Une cassure confirmée relancerait le récit d’une altseason, avec un effet d’entraînement attendu sur des tokens comme Avalanche (AVAX) ou Polygon (MATIC). L’incapacité à franchir ce seuil, en revanche, renforcerait l’idée d’une consolidation plus longue pour l’ensemble des altcoins.

En parallèle, les incertitudes macroéconomiques pèsent toujours. Les décisions de la Réserve fédérale américaine, l’évolution de l’inflation et la vigueur du dollar restent des variables déterminantes. Tant que le contexte macro reste fragile, les cryptos évoluent dans une zone de volatilité où chaque seuil clé peut faire basculer la tendance. Le seuil des 200 $ est comme un mur psychologique pour Solana.

Le SOL se trouve à la croisée des chemins : soit il parvient à franchir cette barrière et confirme son rôle de leader de l’altseason, soit il échoue et entre dans une phase de consolidation plus marquée.

Quoi qu’il en soit, l’enjeu dépasse Solana seul. L’issue de ce test pourrait influencer l’ensemble du marché crypto, en validant ou non l’idée d’une rotation haussière vers les altcoins. Les prochains jours seront décisifs.

Sources : Coingecko, Blockchain

