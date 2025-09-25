BTC : 140 jours à +100 000 $, comment transformer ce record en gains ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 25, 2025

Bitcoin vient de franchir un cap symbolique. Depuis 140 jours d’affilée, son prix reste au-dessus des 100 000 $, sans jamais passer sous ce seuil. Un record historique pour la reine des cryptos, dans un marché pourtant habitué aux montagnes russes. Mais la vraie question est ailleurs : comment profiter de cette stabilité pour faire des gains concrets ? Est-ce le moment de vendre ? De renforcer ? Ou de se protéger en cas de chute ? On fait le point.

Bitcoin Hyper : le Layer 2 qui veut libérer le vrai potentiel du BTC

Bitcoin Hyper, c’est un nouveau Layer 2 conçu pour booster Bitcoin. Objectif : rendre les transactions plus rapides, moins chères, et enfin compatibles avec la DeFi, les dApps et même les memecoins.

Construit sur la Solana Virtual Machine (SVM), le projet promet une scalabilité massive, tout en s’appuyant sur la sécurité du réseau Bitcoin. Bitcoin Hyper a une vision claire : faire de BTC une base vraiment programmable et accessible à tous.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

140 jours au-dessus des 100 000 $ : un record historique

Depuis le 8 mai 2025, le prix du BTC n’a pas repassé la barre des 100k. Mieux : il a même évolué la plupart du temps entre 105 000 $ et 120 000 $, sans craquer malgré les prises de bénéfices et les annonces macro. C’est du jamais vu.

Dans l’histoire de Bitcoin, ce genre de stabilité est rare. Ce niveau devient donc un nouveau “socle psychologique”, un peu comme les 20k ou les 69k à l’époque. Et pour beaucoup d’investisseurs, ça change tout : rester au-dessus aussi longtemps, c’est un signal fort de maturité du marché.

Les tokens d’infra / L2 / scaling : BTC solide = DeFi se réveille

Quand Bitcoin tient bon, ça crée un terrain de jeu idéal pour les Layer 2, les DEX, les protocoles DeFi et les outils d’infrastructure.

Tokens à surveiller :

Base, Arbitrum (ARB), Optimism (OP) – écosystèmes L2 qui attirent les utilisateurs quand les frais montent sur Ethereum.

– écosystèmes L2 qui attirent les utilisateurs quand les frais montent sur Ethereum. Stacks (STX) – directement lié à Bitcoin, il explose dès qu’on parle de “Bitcoin DeFi”.

– directement lié à Bitcoin, il explose dès qu’on parle de “Bitcoin DeFi”. Bitcoin Hyper (HYPER) – joue la carte du Layer 2 pour rendre BTC plus moderne et programmable (narrative à surveiller).

– joue la carte du Layer 2 pour rendre BTC plus moderne et programmable (narrative à surveiller). Celestia (TIA) – dès qu’on parle de modularité et d’écosystèmes autonomes.

Pourquoi ça peut monter ? Les investisseurs se tournent vers les « infrastructures » qui profitent mécaniquement d’un BTC stable : frais de transaction, TVL en hausse, volumes en croissance…

Pourquoi Bitcoin tient bon au sommet

Plusieurs facteurs expliquent cette performance. D’abord, l’arrivée massive des ETF Bitcoin spot a changé la donne. Les gros fonds (BlackRock, Fidelity…) injectent des milliards dans le BTC, créant une demande constante et stable.

Ensuite, le contexte global joue en faveur de la crypto : inflation persistante, défiance envers les banques centrales, incertitudes géopolitiques… Beaucoup voient désormais Bitcoin comme une valeur refuge numérique, un or 2.0 plus liquide et plus accessible.

Les risques à garder en tête

Ne vous laissez pas griser par les records. Même après 140 jours de stabilité, un événement macro, une annonce réglementaire peut faire tout basculer.

Et attention au biais de confiance : le fait que le BTC tienne bon ne veut pas dire qu’il ne peut pas chuter. Garder un œil sur le marché, les volumes et les signaux techniques reste indispensable. La règle d’or : n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

140 jours au-dessus des 100 000 $, c’est impressionnant. C’est même un tournant dans l’histoire de Bitcoin. Mais ça ne garantit rien pour la suite. Le marché reste imprévisible, même dans ses phases “calmes”.

Si vous êtes investi, posez-vous les bonnes questions : faut-il sécuriser une partie ? Diversifier ? Rester long terme ? Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, seulement une chose à retenir : un bon investisseur sait profiter des records, sans perdre la tête.

Source : Santiment

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :