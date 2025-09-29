3 cryptos à acheter avant Uptober pour viser un x10

Chaque année, les traders attendent octobre avec impatience. On l’appelle « Uptober », parce que ce mois est souvent synonyme de hausse pour le marché crypto. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : sur la dernière décennie, Bitcoin a terminé la majorité des mois d’octobre dans le vert. Et quand Bitcoin monte, les altcoins suivent… parfois avec des performances décuplées. La question qui brûle les lèvres, c’est donc : quelles cryptos pourraient exploser en Uptober et offrir un potentiel x10 ?

Maxi Doge ($MAXI), le meme coin qui pousse le levier à 1000x

Maxi Doge, c’est le genre de projet improbable mais qui intrigue. Ce meme coin est en pleine phase de prévente et a déjà levé plus de 2,6 millions de dollars. Son univers est totalement assumé : Red Bull, YOLO, 1000x de levier et zéro plan B. Autant dire qu’il attire une communauté prête à prendre des risques.

Côté tokenomics, l’accent est mis sur le marketing (40 % de l’allocation), avec aussi un fonds “Maxi” pour soutenir la liquidité et des récompenses de staking. L’équipe joue clairement la carte de la hype, mais derrière cette façade humoristique, le $MAXI bénéficie déjà d’une traction solide grâce à son storytelling.

Pourquoi un potentiel x10 ? Parce que les meme coins sont imprévisibles : ils reposent plus sur la communauté et le buzz que sur la technologie. Maxi Doge coche toutes les cases du mème viral et pourrait surfer sur Uptober pour offrir des gains spectaculaires. Attention toutefois : la volatilité est extrême, et ce genre de pari s’adresse aux investisseurs prêts à encaisser un pump… comme un dump.

Hyperliquid (HYPE), le vétéran des perps on-chain qui veut reprendre la main

Hyperliquid fais de plus en plus parler de lui. C’est un exchange décentralisé (DEX) construit sur sa propre blockchain de niveau 1. Sa particularité ; tout fonctionne 100 % on-chain, y compris le carnet d’ordres.

Cela lui permet d’offrir une expérience très proche d’un exchange centralisé, mais sans la garde des fonds. Les utilisateurs tradent en perpétuels ou en spot avec rapidité et frais réduits, le tout dans un cadre transparent.

Le token HYPE est déjà coté et son volume quotidien se compte en centaines de millions de dollars. Hyperliquid a même longtemps été considéré comme le leader du marché des perpétuels décentralisés. Mais récemment, un concurrent agressif est venu bousculer sa position : Aster. Hyperliquid reste pourtant un acteur solide, avec une base d’utilisateurs fidèle et une infrastructure déjà éprouvée.

Alors, pourquoi viser un x10 avec HYPE ? D’abord parce que le marché adore les « comebacks ». Si Hyperliquid parvient à regagner des parts de marché face à Aster, son token pourrait redevenir très recherché. Ensuite, parce que le projet a déjà fait ses preuves techniquement : rapidité, UX fluide, fiabilité. Enfin, un bull run global profiterait mécaniquement aux tokens déjà installés. Certes, le risque existe (concurrence, failles de sécurité), mais un retour en force d’Hyperliquid pendant Uptober n’est pas à exclure.

Aster (ASTER), le nouveau DEX multi-chaînes qui affole les traders

Lancé en septembre, Aster a fait une entrée fracassante sur la scène crypto. Il ne lui a fallu que quelques jours pour dépasser 1,2 milliard de dollars d’open interest sur ses contrats perpétuels, surpassant même Hyperliquid.

Le buzz est tel qu’on surnomme déjà Aster « le DEX favori de CZ », puisque l’ancien patron de Binance a publiquement salué le projet et annoncé être un « conseiller » de l’équipe. Résultat : une crédibilité immédiate et un afflux massif de capitaux.

Ce qui séduit les traders, c’est son côté polyvalent et innovant. Aster propose deux modes :

un mode simple, qui permet de trader rapidement avec un levier jusqu’à 1001x,

et un mode pro, avec carnet d’ordres avancé et ordres cachés.

Autre innovation: la possibilité d’utiliser des tokens générant du rendement comme collatéral, ce qui rend le capital plus efficace. Et pour couronner le tout, Aster est multi-chaînes : compatible avec Ethereum, BNB Chain et Solana.

Pourquoi viser un x10 sur ASTER ? Parce que le projet coche toutes les cases de la hype : innovation, volume explosif, soutien implicite d’une figure influente (CZ). Le jeton a déjà pris plus de 2 000 % en quelques jours, preuve que la demande est là.

Uptober, le moment clé pour tenter le x10

Octobre n’est pas un mois comme les autres dans le calendrier crypto. C’est souvent un déclencheur de cycles : les flux reviennent, les capitaux circulent, et les altcoins en profitent. En 2025, malgré un contexte de marché encore hésitant, beaucoup de traders misent sur Uptober comme catalyseur d’un nouveau mouvement haussier.

Ces trois projets comportent évidemment des risques, mais si Uptober tient ses promesses, ils pourraient offrir des performances spectaculaires. Restez prudents, faites vos propres recherches (DYOR), et souvenez-vous : n’investissez jamais plus que ce que vous êtes prêts à perdre.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

