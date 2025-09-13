Shibarium piraté : les devs de SHIB réagissent à une attaque inédite

Le réseau Shibarium a été la cible d’une attaque d’une rare complexité. C’est Kaal Dhairya, l’un des développeurs principaux de SHIB et bras droit de Shytoshi Kusama, qui a rapporté l’info. En effet, un pirate a tenté de détourner plusieurs millions de tokens BONE en exploitant le mécanisme de validation du réseau.

Pourquoi le vol a échoué

L’opération n’était pas improvisée. Elle aurait été planifiée depuis plusieurs mois. Le hacker a utilisé un flash loan pour acheter environ 4,6 millions de BONE, puis a réussi à accéder à des clés de validation. Avec ce pouvoir, il a signé un état malveillant destiné à drainer les fonds via le bridge.

Malgré la sophistication de l’attaque, le plan n’a pas abouti. Les BONE concernés étaient délégués au Validator 1, ce qui a empêché tout retrait immédiat. Or ce protocole implique d’un mécanisme d’unstaking qui va libérer les jetons concernés. C’est donc à ce temps de latence que le système doit cette défense.

En effet, le délai d’attente a permis aux devs de geler la transaction à temps. Pour l’instant, les tokens concernés reste verrouillés. Pour Dhairya, la vitesse de la réaction des devs de Shibarium réflète très bien l’engagement de l’équipe à prioriser la sécurité du réseau et des fonds de la communauté.

La réponse des développeurs

Les dirigeants de Shibarium n’ont pas attendu que l’alerte soit donnée par des enquêteurs indépendants. En effet, les devs n’ont pas hésité à communiquer sur l’incident après avoir neutralisé la menace pour éviter toute rumeur et préserver la confiance. A quelque chose malheur est bon ; cette attaque aura mis en lumière la résilience de l’écosystème.

Dhairya assure que l’équipe maintiendra la transparence de la communication à mesure que les rapports d’enquête sont publiés. Etant donné l’ampleur de la tentative, il est extrêmement important de rassurer la communauté même s’il n’y a plus de risque directe sur les avoirs de la communauté.

UPDATE 13/09/25



What we know so far about the recent incident 👇



How the exploit was executed:



• The attacker used funds from the bridge hack in the same block as the attack to acquire 4.6M BONE to temporarily gain validator voting power, attempting to do it in one… https://t.co/4Ft1VMxeBv — Shib (@Shibtoken) September 13, 2025

Quelles implications pour l’avenir de SHIB ?

Cette nouvelle tentative de piratage remet en évidence un débat qu’on ne cessera jamais de faire. Les infrastructures décentralisées de premier plan sont toujours exposées à ce type d’attaque. En règle générale, les hackers préfèrent souvent exploiter la faille humaine avec différentes tactique d’ingénierie sociale. Mais le risque technique demeure.

Cela dit, l’attaque sur Shibarium a le mérite de mettre en avant la robustesse des mécanismes de délégation et les délais techniques qui ont permis d’éviter une catastrophe. En l’occurrence, c’est un heureux scénario de sérendipité qui a dévoilé cette ligne de défense imprévue.

Pour les investisseurs, l’enjeu est double. Certes, le risque est omniprésent et il est crucial de surveiller l’intégrité des blockchains. Mais Shibarium a résisté, et la réaction rapide de l’équipe montre que le projet prend la menace au sérieux.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Tikkala Security

