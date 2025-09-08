Kinto (Ethereum L2) ferme après un hack de 1,6 M$ : le token chute de 91 %

Le projet Kinto, solution Ethereum Layer-2, annonce une fermeture définitive le 30 septembre 2025. Cela a lieu quelques mois après un piratage ayant dérobé environ 577 ETH (1,6 M$). Résultat : son token de gouvernance s’effondre de près de 91 %. Une chute qui montre la fragilité des écosystèmes DeFi dès qu’un chock de sécurité survient.

Un hack fatal : 577 ETH emportés, modèle technique visé

Le point de bascule remonte à la mi-juillet, lorsque Kinto a subi une faille dans le standard ERC-1967 Proxy. L’attaquant a réussi à siphonner environ 577 ETH. Cela représente près de 1,6 million de dollars, à partir des pools de prêt Morpho et de la version Uniswap V4 déployée sur le réseau. Cette vulnérabilité était connue des chercheurs en sécurité mais n’avait pas été corrigée à temps. Cela a exposé directement les smart contracts du protocole.

Cet épisode a profondément sapé la confiance des utilisateurs. Le token a immédiatement décroché après l’annonce du hack. En quelques jours la quasi-totalité de la valorisation accumulée depuis son lancement a été effacée. La capitalisation, qui atteignait environ 14,5 millions de dollars mi-août, s’est effondrée à moins d’un million. Cela a entraîné des pertes massives pour les investisseurs particuliers.

Fermeture annoncée, token en chute libre

Dans les semaines qui ont suivi, l’équipe de Kinto a tenté de redresser la barre avec un plan baptisé Phoenix. Celui-ci reposait sur une levée de 1 million de dollars en dette, afin de relancer partiellement le trading et compenser une partie des pertes. Les développeurs espéraient ainsi maintenir l’activité jusqu’à corriger le problème et reprendre progressivement la liquidité.

Mais la réalité s’est vite imposée. Les flux entrants sont restés trop faibles pour absorber l’impact du hack. Le token a continué de chuter et a perdu plus de 90 % de sa valeur en moins de deux mois. Les pressions financières ont rapidement rendu le plan insoutenable. Face à cette spirale, l’équipe n’a eu d’autre choix que d’annoncer la fermeture définitive du projet au 30 septembre.

1/ 🛑 Kinto is shutting down.



After exhausting every path to keep going, we’re conducting orderly wind-down to protect users and community.



– Users can normally withdraw assets

– Phoenix lenders receive ~76%

– Morpho Victims can claim up to $1.1k each



Read full details 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) September 7, 2025

Plan de liquidation et mesures de compensation

La fermeture de Kinto ne signifie pas l’abandon total des utilisateurs. Car l’équipe a détaillé un plan de liquidation. Les liquidités encore présentes sur Uniswap, estimées à environ 800 000 $, seront redistribuées aux créanciers de Phoenix, avec un recouvrement évalué à près de 76 % du capital prêté.

En parallèle, un dispositif de compensation prévoit l’attribution d’environ 1 100 $ par portefeuille impacté par l’exploit. Pour financer ce programme, le cofondateur Ramon Recuero a personnellement injecté plus de 130 000 $ de ses fonds propres, en complément des ressources communautaires.

Par conséquent, les utilisateurs devront retirer leurs fonds avant le 30 septembre. Après quoi un contrat de réclamation sur Ethereum sera déployé début octobre pour permettre aux retardataires de récupérer leurs avoirs. L’équipe prévoir un airdrop secondaire, baptisé ERA, autour du 15 octobre, pour indemniser davantage les victimes.

Une leçon amère pour la DeFi

Cet effondrement est un bon exemple des défis auxquels sont confrontés les projets DeFi et Layer-2. Un incident de sécurité peut suffire à faire basculer tout un écosystème… Surtout lorsque le modèle économique repose sur une confiance fragile et un capital limité.

Les exploits liés à des failles de smart contracts continuent d’être l’une des menaces les plus récurrentes de l’écosystème Ethereum. Plus d’1,5 milliard de dollars ont été dérobés via des hacks de protocoles en 2024. La chute de Kinto rappelle que même les projets les plus prometteurs doivent investir massivement dans les audits et la sécurité pour espérer durer.

