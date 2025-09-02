Hack Binance Smart Chain ? Perte de 27 millions sur le protocole Venus

Un transfert suspect, des millions envolés et une communauté sous le choc. Venus Protocol, géant du prêt sur la BNB Chain, a vu près de 27 millions de dollars disparaître en quelques minutes. Exploit sophistiqué ou simple erreur humaine exploitée par un bon vieux phishing ? L’affaire soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Un exploit qui secoue l’écosystème DeFi

La nouvelle est tombée cette journée et fait sensation alors que le Bitcoin tente de lancer une nouvelle reprise. En effet, Venus Protocol, l’une des plus grandes plateformes de prêts sur la BNB Chain est victime d’un vol estimé à 27 millions de dollars.

La première alerte est donnée un peu plus tôt dans la journée par Whale Alert. La structure de surveillance on-chain a notamment détecté une série de transferts inhabituels impliquant notamment les jetons vUSDC et vETH.

Selon les premières conjectures d’enquêteurs indépendants, la brêche viendrait du Core Pool Comptroller du protocole. Celui-ci aurait a été mis à jour vers une adresse malveillante. En fin de compte, ce serait via cette altération que le hacker a siphonné des fonds sans que les utilisateurs n’en prennent conscience.

Entre exploit et erreur humaine

Toutefois, la situation est un peu plus nuancée qu’elle n’y paraît. Dans un premier temps, la firme de cybersécurité PeckShield a d’abord parlé d’une perte de 27 millions de dollars. Mais après vérification, le préjudice est estimé à 13,5 millions. En fait, le calcul initial n’a pas pris en compte la dette de l’utilisateur concerné.

Selon PeckShield, il s’agirait en réalité d’un phishing ciblé. Le hacker aurait piégé un trader en l’incitant à signer une transaction malveillante. Ce simple clic a suffi pour donner au pirate l’accès aux fonds. Les fonds ont donc été directement drainés du portefeuille de cet utilisateur.

Réaction de Venus Protocol

Face à la panique grandissante, Venus a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L’équipe affirme qu’aucune faille n’a été détectée dans ses smart contracts. Elle souligne que l’attaque semble bien provenir d’une erreur de l’utilisateur, victime de permissions frauduleuses.

Par précaution, le protocole a toutefois suspendu temporairement ses opérations. Objectif : mener des audits internes et rassurer une communauté encore sous le choc. Venus a précisé qu’une communication régulière sera assurée jusqu’à la reprise normale des activités.

Un rappel brutal des risques

Cet incident rappelle la fragilité des acteurs DeFi, même les plus établis. Venus Protocol a déjà géré plus de 7 milliards de dollars d’actifs au plus fort de son activité, faisant de lui un pilier de la BNB Chain. Voir un tel protocole confronté à une perte de cette ampleur démontre à quel point l’écosystème reste exposé.

Les utilisateurs doivent comprendre que les erreurs humaines sont aussi dangereuses, voire plus que les failles techniques. Un simple phishing, bien exécuté, peut faire disparaître des millions en quelques secondes.

Septembre démarre sous haute tension

Ce n’est pas un cas isolé. Le début du mois de septembre a déjà été marqué par une série d’attaques. Le DEX Bunni a annoncé une perte estimée à 2,3 millions de dollars à cause d’un bug dans ses contrats Ethereum. Dans le même temps, World Liberty Financial a vu ses détenteurs de tokens frappés par une autre campagne de phishing.

En août, les pertes liées aux exploits crypto dépassaient déjà 163 millions de dollars sur 16 incidents recensés. Selon plusieurs experts, la recrudescence des attaques accompagne souvent les périodes de hausse des prix, quand les liquidités deviennent plus attractives pour les pirates.

Avec un marché crypto de nouveau en effervescence, les tentatives de phishing et d’exploits devraient continuer de croître. La sécurité doit redevenir une priorité absolue pour les plateformes comme pour les particuliers.

