Shiba Inu (SHIB) explose de 600 % : le nouveau complot des baleines

Il y a des chiffres qui crient plus fort que les tweets. Ce week-end, Shiba Inu (SHIB), le memecoin le plus emblématique après Dogecoin, a enregistré une anomalie que seuls les observateurs attentifs ont su relever. En l’espace de 24 heures, les flux entrants des baleines ont bondi de 70 à plus de 425 milliards de SHIB, soit une envolée de +604%. Aucune annonce officielle, aucun partenariat, aucun FOMO communautaire. Mais alors, quoi et pourquoi ?

Les baleines changent de cap

Stabilisé autour des 0,000012 dollar, SHIB semblait glisser doucement dans l’oubli depuis plusieurs semaines. Après un mois de juillet marqué par des retraits constants, un virage brutal s’est produit cette semaine. En effet, pour la première fois depuis longtemps, les flux nets sont redevenus. À la manœuvre, les baleines ; ces acteurs qu’on ne présente plus.

Ce changement d’attitude est en franche opposition avec celle des jours précédents. Jusque-là, le comportement des baleines indiquait une stratégie de dégagement progressif. Mais aujourd’hui, le sens de la marée s’inverse. Et dans un marché où les volumes dictent les tendances, ce genre de signal est rarement anodin.

SHIB construit une base technique discrète

Au-delà du tapage des chiffres, la structure technique du token est en train d’évoluer. Sur le graphique 4H, Shiba Inu a établi une base solide entre 0,0000118 et 0,0000126 dollar. C’est précisément dans cette zone que l’explosion des flux entrants a été enregistrée. En d’autres termes, les grosses mains semblent profiter de ce palier pour accumuler en silence.

Si cette accumulation se poursuit, la prochaine cible technique se situe aux alentours de 0,0000135 dollar. En effet, ce niveau a déjà marqué plusieurs ruptures locales en juillet. Le marché pourrait donc tester à nouveau cette résistance dans les prochains jours si l’élan est confirmé.

Pourquoi cet afflux soudain ?

Plusieurs écoles de pensée s’affrontent en ce qui concerne l’explication de cette éruption. La première hypothèse est purement tactique. Acheter au creux dans une zone de consolidation pour préparer un pump spéculatif : une approche classique.

Mais une autre possibilité, plus inquiétante pour les petits investisseurs : le pump and dump. Une opération de manipulation orchestrée par les baleines pour piéger les traders impulsifs et créer un faux signal de reprise.

Dans un marché où l’effet de levier est roi et où la psychologie joue un rôle majeur, les gros porteurs savent comment déplacer les foules à moindre coût. Un afflux massif, un léger mouvement haussier, quelques relais sur X et le tour est joué.

Faut-il s’attendre à une explosion ou à une embuscade ?

Jusqu’à présent, le prix du SHIB n’a réagi que timidement. De 0,000012 à 0,000013, puis retour à 0,0000124 dollar. Autant dire que l’excitation reste mesurée côté graphique. Mais ce calme apparent pourrait précéder une tempête à la hausse comme à la baisse.

Si la zone actuelle continue d’attirer les volumes, le SHIB pourrait bien surprendre par une poussée rapide, portée par un retour d’intérêt spéculatif. Dans le cas contraire, ce mouvement sera certainement un écran de fumée dissimulant un nouveau cycle baissier.

