Shiba Inu résiste à la chute du marché : quel est son véritable pilier ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Août 21, 2025

Depuis plusieurs jours, la plupart des altcoins s’enfoncent dans le rouge. Pourtant, Shiba Inu joue les trouble-fêtes. Le jeton mème, souvent pointé du doigt pour sa volatilité, conserve une étonnante stabilité autour de 0,000013 $. Dans un climat marqué par la prudence et les ventes à répétition, cette résistance interroge autant qu’elle intrigue.

Le prix du Shiba Inu se stabilise malgré la baisse du marché crypto

Au cours des dernières 24 heures, Shiba Inu (SHIB) a évolué entre 0,00001206 $ et 0,00001268 $. Son prix reste ancré autour de 0,000013 $, un seuil considéré comme critique par les analystes techniques. Si ce niveau venait à céder, une nouvelle correction vers 0,000011 $ pourrait s’enclencher. À l’inverse, une percée au-delà de 0,000014 $ ouvrirait la voie à une reprise plus soutenue.

Les graphiques montrent des figures techniques interprétées comme haussières, parmi lesquelles le cup-and-handle et le double bottom. Cela suggère un potentiel de rebond si les niveaux de support se maintiennent. Dans un marché globalement en baisse, cette stabilité attire l’attention et pousse à surveiller chaque mouvement du jeton.

Whales et burn rate, les moteurs de la résistance du SHIB

Si le SHIB tient bon malgré un marché en baisse, c’est en partie grâce aux mouvements des baleines. Les données on-chain mettent en évidence une intensification des transactions de forte valeur. En accumulant sur des zones stratégiques, les whales soutiennent mécaniquement la liquidité et réduisent le risque de panique généralisée. Leur influence donne un socle de stabilité qui fait défaut à d’autres projets.

Un autre facteur déterminant est le rythme des brûlures de tokens. Plus de 631 millions de SHIB ont été détruits en une semaine, ce qui représente une hausse de 367 % par rapport à la période précédente. Cela ne provoque pas immédiatement de choc sur le prix mais alimente un sentiment de confiance. Dans l’esprit des investisseurs, moins d’offre équivaut à un plus grand potentiel de valorisation à long terme.

À cela s’ajoute la force de la ShibArmy. L’engagement communautaire autour du projet est toujours très présent. Les discussions en ligne, les initiatives collectives et une participation active à l’écosystème contribuent à maintenir une cohésion psychologique. Dans l’univers des meme coins, cet aspect immatériel a souvent plus de poids que les fondamentaux économiques.

Quelles perspectives pour le Shiba Inu en 2025 ?

La question clé est désormais de savoir si Shiba Inu pourra dépasser durablement la résistance des 0,000014 $. Un franchissement clair de ce niveau ouvrirait la voie à un retour vers 0,00001774 $ dans un premier temps. Certains modèles évoquent même une trajectoire plus ambitieuse vers 0,000032 $, voire 0,0000579 $ si le momentum haussier s’installe sur le long terme.

Le scénario inverse reste tout aussi plausible. Une rupture nette des 0,000013 $ ramènerait le SHIB en terrain glissant. Le seuil de 0,0000103 $ deviendrait alors la dernière barrière. Cela pourrait précipiter une correction brutale, allant jusqu’à faire perdre 70 % de la valeur actuelle. Shiba Inu marche sur une fine ligne, soutenu par ses whales et sa communauté, mais vulnérable à la moindre défaillance technique. L’avenir de Shiba Inu dépendra de cet équilibre fragile entre soutiens techniques et communautaires et intervention des baleines.

Source : CoinGecko

