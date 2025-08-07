SHIB : énorme hausse du burn (+287 %) mais aucun effet sur son cours, pourquoi ?

Le meme coin Shiba Inu (SHIB) a connu une flambée spectaculaire de son taux de burn de 286 % en 24 heures, avec près de 270 000 tokens détruits, selon le tracker Shibburn. Pourtant, le cours reste stable autour de 0,00001213 $, sans réaction notable du marché. Au-delà des chiffres impressionnants, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le burn n’a eu aucun effet sur son cours.

Une action symbolique plutôt qu’un choc économique

D’après Shibburn, la hausse du burn serait une tentative symbolique visant à renforcer la déflation du token. Dans une économie de plus de 589 000 milliards de SHIB, cela reste un événement marginal.

Ce cas illustre un point : un burn massif ne suffit pas à faire monter les prix. Sans demande réelle ou catalyseur externe, réduire la supply ne déclenche pas automatiquement une hausse de valeur.

Le marché crypto digère sans céder à l’euphorie de la hausse

Alors que BTC grimpe et entraîne un peu la sphère mème coins, SHIB affiche un regain de 2,3 % à court terme, vite effacé par un retrait immédiat.

Cette indifférence illustre le décalage entre les actes communautaires (burn, tweets, hype) et une réaction réelle des investisseurs, qui privilégient les tendances macro et la liquidité durable.

Comprendre la différence entre l’efficacité face au symbolisme pour le burn du SHIB

Le burn alimente un storytelling positif : « plus de SHIB supprimés correspond à moins d’offre ». Mais le véritable prix dépend de la demande, qui demeure plate malgré les efforts.

Le burn peut induire une hausse spéculative temporaire qui, en l’absence d’un use case ou d’une adoption accrue, ne se traduit pas en mouvement de marché réel.

Indicateurs techniques : patience ou patinage ?

Côté technique, SHIB semble coincé dans une phase de consolidation serrée, autour de la barre des 0,000012 $. Le RSI reste plat, témoin d’un marché sans vraie conviction.

Tant que les acheteurs ne passent pas la seconde, difficile d’espérer une reprise franche. Le burn influence le sentiment mais ne déclenche pas une impulsion si les volumes restent faibles.

Ce que cela nous apprend sur les meme coins et les investisseurs

Le meme coin reste un espace émotionnel , plus qu’un actif rationnel : les chiffres massifs attirent l’attention, sans forcément provoquer de réaction financière.

, plus qu’un actif rationnel : les chiffres massifs attirent l’attention, sans forcément provoquer de réaction financière. Les burns communautaires renforcent le storytelling , mais ne remplacent pas la valeur ajoutée.

, mais ne remplacent pas la valeur ajoutée. Les traders avisés observent les volumes, les snapshots on-chain, et le contexte macro avant de sauter sur un token (burn ou non).

L’envolée du burn de SHIB le prouve une fois de plus : réduire l’offre ne suffit pas. Dans le monde des meme coins, ces gestes sont souvent là pour faire du bruit, pas pour bâtir de la valeur.

Tant que la demande ne suit pas, les tokens brûlés ne pèsent rien d’autre que du storytelling à courte portée. Shiba Inu reste une monnaie communautaire dotée d’un potentiel viral, mais il lui manque aujourd’hui une narration renouvelée, voire une utilité renforcée, pour convaincre au-delà des adeptes historiques.

La leçon est claire : dans un marché mûr, les effets d’annonce ne font plus le poids face à l’analyse fondamentale. Et c’est sans doute une bonne chose.

Sources : Shibburn

