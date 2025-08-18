Trading crypto : Bybit introduit un levier x10 en spot pour les investisseurs européens

Bybit, plateforme d’échange N°2 mondial en termes de volume, accélère son implantation sur le marché européen. En effet, l’exchange vient d’annoncer le lancement du spot margin trading avec effet de levier. En pratique, jusqu’à x10 pour les utilisateurs de sa filiale autrichienne, Bybit EU. Cette innovation promet des gains démultipliés. Mais elle expose aussi à des pertes rapides et tout aussi importantes si le marché évolue dans le mauvais sens.

Une réponse au MiCA et à la concurrence

La nouvelle offre de ByBit s’inscrit dans le cadre réglementaire du MiCA (Markets in Crypto-Assets), désormais en vigueur dans l’Union européenne. Concrètement, les utilisateurs européens de la plateforme peuvent désormais emprunter des fonds pour ouvrir des positions avec un capital plus important.

Comme cela est assez souvent le cas, chaque utilisateur devra utiliser ses propres crypto-actifs en garantie de ce prêt. Autrement dit, avec 100 € en portefeuille, il devient possible d’ouvrir une position de 1 000 € grâce au levier.

La mise en place du MiCA a ouvert la voie à des produits crypto plus sophistiqués en Europe. Les plateformes d’échange régulées n’ont pas tardé à explorer les nouvelles possibilités de manœuvre offertes par ce nouveau cadre.

D’ailleurs, ByBit n’est pas le premier à s’essayer à l’exercice. En effet, l’autrichien Bitpanda, également agréé par l’Autorité des marchés financiers autrichienne (FMA), a introduit une offre similaire fin juillet.

Des garde-fous intégrés

En offrant ainsi ce nouvel instrument d’investissement, Bybit EU choisit donc de ne pas laisser le terrain à ses concurrents. Toutefois, la plateforme d’échange insiste sur la gestion du risque. Le service de marge intègre notamment plusieurs mécanismes de protection contre les pertes extrêmes. On peut entre autres, citer :

La fonction de liquidation contrôlée pour éviter que les pertes ne dépassent la mise de départ.

pour éviter que les pertes ne dépassent la mise de départ. Le calcul en temps réel des taux d’intérêt .

. Des exigences de marge et ratios de collatéral spécifiques selon chaque actif.

Pour Mazurka Zeng, CEO de Bybit EU, il est surtout question de garantir le bon équilibre entre innovation et sécurité. Le spot margin trading est un outil puissant, mais seulement s’il est associé à la transparence, l’éducation et le contrôle de l’utilisateur.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Opportunité ou risque : Un signal fort du marché européen

Toutefois, l’arrivée de ce produit soulève une question de fond. Le levier attire par son effet multiplicateur sur les gains. Mais il agit aussi comme un accélérateur de pertes. Les marchés crypto, déjà réputés volatils, deviennent ainsi encore plus exigeants pour les particuliers.

Certains experts considèrent que cette offre, encadrée par MiCA et assortie de garde-fous, marque un pas vers une maturation du marché européen. Par contre, il faut vraiment prendre garde à la banalisation du levier. Cela pousserait inévitablement des investisseurs insuffisamment formés à prendre des risques excessifs.

Avec ce lancement, Bybit confirme que l’Europe est désormais un terrain stratégique pour les exchanges globaux. Dans le contexte actuel, le spot margin trading x10 sera probablement perçu par beaucoup comme une opportunité d’amplifier leurs stratégies.

Le risque est bien présent, mais une chose est certaine, le cadre du MiCA sera certainement le terreau d’un développement inédit pour le trading crypto. Mieux, des acteurs comme Bybit et Bitpanda en première ligne, l’Europe devient un laboratoire d’innovation régulée pour la finance crypto.

Source : ByBit

