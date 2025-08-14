A16z et DEF plaident pour un assouplissement des règles applicables aux apps DeFi

La société d’investissement en cryptomonnaies A16z et le DeFi Education Fund (DEF) veulent que l’autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, la SEC, exempte les applications de finance décentralisée de l’obligation de s’enregistrer en tant que courtier auprès des services du régulateur.

A16z, actionnaire d’Uniswap et de Maker, veut en somme profiter du vent réglementaire favorable aux cryptos que souffle l’Administration Trump depuis la prise de fonction de Donald Trump. D’ailleurs, le 30 juillet, la Maison Blanche a ainsi publié un rapport sur les crypto-monnaies, où elle émet des recommandations pour dispenser certains fournisseurs de services DeFi des exigences d’enregistrement en tant que courtiers.

Le document envisage une exemption des applications ne présentant pas les risques que définissent les réglementations applicables aux courtiers, en vertu de la loi sur les échanges de titres. Plus précisément, DEF et A16z proposent 4 critères pour bénéficier de cette exonération :

les protocoles sous-jacents doivent être décentralisés ;

elle doit être non-dépositaire ;

elle ne doit pas donner de recommandation en matière d’investissement et

elle ne doit pas non plus reposer sur un principe d’arbitrage discrétionnaire.

La Maison Blanche veut accélérer le déploiement des cryptos

De fait, les chiffres que donne le groupe de travail sur les actifs numériques, que dirige David Sacks, sont éloquent. Au premier trimestre 2025, les investisseurs en capital-risque ont injecté 4,8 milliards de dollars dans des start-ups spécialisées dans la cryptographie et la blockchain, confirmant ainsi les prévisions du secteur qui tablaient sur une augmentation de 70 % du montant total des investissements en capital-risque par rapport à l’année précédente. Le puissant fonds A16z lui-même dispose de plus de 74 milliards de dollars d’actifs sous gestion répartis sur plusieurs fonds, avec plus de 7,6 milliards de dollars de capital engagé dans des fonds cryptographiques.

“Projet Crypto” : un bac à sable plus clair ?

En parallèle, la SEC, elle aussi, doit sans tarder accompagner le mouvement lancé par la nouvelle administration. Le 31 juillet, le président de la SEC, Paul Atkins, a prononcé un discours sans ambiguïté sur la politique en matière de cryptomonnaies intitulé « Le leadership américain dans la révolution de la finance numérique ». Les accents MAGA trumpistes (Make America Great Again !) sont bien là. Lorsqu’il a prononcé son discours, il a notamment déclaré :

« Le vent de l’innovation souffle toujours, et notre tâche consiste à faire en sorte qu’il porte le leadership américain vers l’avant. Après tout, Mesdames et Messieurs, nous ne nous sommes jamais contentés de suivre. Nous ne resterons pas les bras croisés. Nous mènerons. Nous construirons. Et nous veillerons à ce que le prochain chapitre de l’innovation financière s’écrive ici même, en Amérique ».

We will make sure the next chapter of financial innovation is written right here in America.



Watch highlights from my speech launching Project Crypto at @A1Policy. pic.twitter.com/euqY9samPt — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 4, 2025

Rendre plus explicites les différences entre titre et contrat d’investissement

Dans le cadre du “projet Crypto”, Paul Atkins a demandé au personnel de la SEC d’élaborer des lignes directrices claires que les acteurs du marché pourront utiliser pour déterminer si un actif cryptographique est un titre ou s’il est soumis à un contrat d’investissement.

“Notre objectif est d’aider les acteurs du marché à classer les crypto-actifs dans différentes catégories, telles que les NFT, des cryptos ou des stablecoins, et à évaluer les réalités économiques d’une transaction”, a-t-il déclaré.

En conclusion, cette approche devrait permettre à terme aux acteurs du marché de déterminer, sur la base de lignes directrices clarifiées, si les promesses ou engagements en cours de l’émetteur font que le crypto-actif entre ou pas dans le cadre d’un contrat d’investissement. C’est du moins ce qu’espère le gendarme des marchés financiers nord-américain.

Sources : SEC et White House

