Cataclysme chez The Sandbox : les fondateurs évincés, 50% des salariés licenciés

Le monde du Web3 est secoué par une annonce aussi surprenante qu’inattendue : les fondateurs de The Sandbox, Sébastien Borget et Arthur Madrid, quitteraient la direction du projet, tandis qu’un nouveau CEO — connu sous le pseudonyme @viewfromhk — prendrait les rênes. Dans le même temps, plus de la moitié des effectifs seraient supprimés, et la plateforme s’apprêterait à opérer un pivot stratégique vers des applications Web3, notamment un launchpad de memecoins.

Depuis plusieurs années, Sébastien Borget et Arthur Madrid incarnaient The Sandbox. Présents à des événements majeurs comme la Gamescom ou NFT Paris, ils figuraient parmi les visages les plus visibles de l’écosystème. Pourtant, une récente publication suggère qu’ils se retirent désormais de la direction opérationnelle.

Ce changement, s’il est confirmé, marquerait une véritable rupture. Car l’identité du projet reposait en grande partie sur ces deux cofondateurs. Or, l’arrivée de Jason Owen, mentionné comme nouveau CEO dans certains médias américains, incarne une nouvelle ère. Le profil, encore peu connu du grand public Web3, bénéficie d’une solide réputation dans la tech et l’industrie musicale traditionnelle . Cela laisse entrevoir une stratégie résolument différente, qui viserait à repositionner The Sandbox sur des segments plus dynamiques que le simple metaverse.

Gros changement chez @TheSandboxGame.



Selon nos infos, les fondateurs de l'ex-licorne française sont écartés et + de 50% des effectifs sont supprimés.



La société n'abandonne pas le gaming, mais elle va se concentrer sur le lancement d'un launchpad : https://t.co/a2jJHNVWl2 pic.twitter.com/KjxRe4Fe4L — Raphaël Bloch 🐳 (@Raph_Bloch) August 27, 2025

Réduction d’effectifs : une restructuration massive

Le second choc de cette annonce réside dans la réduction de plus de 50 % des effectifs. Si cette information se confirme, il s’agirait de l’une des restructurations les plus drastiques du secteur. Jusqu’à présent, The Sandbox communiquait sur sa croissance et ses levées de fonds, comme en témoigne son financement de 20 millions de dollars à une valorisation d’un milliard .

Cependant, le contexte a radicalement changé. L’enthousiasme autour des métavers a nettement reculé depuis l’explosion de 2021–2022. Les investisseurs se détournent, les utilisateurs actifs diminuent et la rentabilité peine à suivre. Dans ce climat, de nombreux projets sont contraints de réduire la voilure. The Sandbox ne ferait donc pas exception, préférant resserrer ses coûts pour préparer un nouveau cycle.

Du metaverse au Web3 communautaire

Au-delà du choc organisationnel, le pivot stratégique est peut-être l’élément le plus révélateur. Car The Sandbox semble abandonner la posture de “pionnier du metaverse” pour miser sur des usages concrets du Web3. Parmi ces initiatives, un launchpad de memecoins figurerait en première ligne.

À première vue, ce choix peut surprendre. Pourtant, il s’inscrit dans la tendance actuelle : les memecoins ont retrouvé une popularité fulgurante en 2024–2025, dopés par leur dimension communautaire et leur viralité. Des plateformes comme Pump.fun ont prouvé qu’il existait une demande massive pour des outils permettant de lancer rapidement des tokens à forte traction sociale .

Ainsi, plutôt que de persister dans un metaverse en perte de vitesse, The Sandbox chercherait à capitaliser sur la culture Web3 et à fournir aux créateurs les moyens de monétiser leurs communautés. Gaming, NFT, tokens viraux : la stratégie se rapproche désormais des dynamiques sociales plus que des univers 3D.

Un repositionnement à haut risque

Toutefois, ce virage n’est pas sans risques. Les fans historiques du projet, attachés à sa vision initiale, pourraient se sentir trahis. D’autant plus que l’absence de confirmation officielle entretient un flou certain. Ni le site officiel ni les canaux de communication de The Sandbox n’ont validé publiquement ces informations. Il s’agit donc d’une rumeur inédite, relayée en marge des annonces officielles.

Néanmoins, si cette mutation se concrétise, elle illustre un phénomène plus large : la transition des projets Web3 vers des usages plus tangibles et plus en phase avec l’économie communautaire. Dans un marché où la confiance des investisseurs s’effrite, l’agilité devient une condition de survie.

Conclusion

En résumé, The Sandbox serait à un tournant décisif : départ de ses fondateurs emblématiques, arrivée d’un nouveau CEO, licenciements massifs et pivot vers les memecoins. Cette évolution radicale reflète la crise du metaverse et l’émergence de nouveaux relais de croissance dans le Web3. Reste à savoir si cette transformation suffira à redonner de l’élan à un projet qui fut autrefois une vitrine mondiale de l’innovation blockchain.

Sources : TheBigWhale

