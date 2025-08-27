Faire mieux que le S&P500 ? Trois cryptos pour faire X2 avant octobre 2025

Pour faire de belles performances sur les marchés, il n’est pas nécessaire d’attendre un X10. Quelques X2 sur certains actifs suffisent à conclure sur un bon bullrun. Généralement, faire mieux que le S&P500 est considéré comme une belle gestion du portefeuille. Est-ce possible d’y parvenir avant octobre ? Faisons le point et découvrez quelques cryptos à surveiller.

Le S&P500 en pleine forme en 2025 : des performances à contre-courant des attentes

D’après les données rapportées par Curvo, les rendements annuels sur le S&P500 sont globalement dans le vert depuis les années 90. Malgré quelques années dans le rouge, dont en 2022, les marchés sont historiquement dans une tendance haussière.

Sur TradingView, nous constatons effectivement l’élan haussier qui est amorcé sur le cours du S&P500. En pleine découverte de prix, il s’approche des 6 500 points. Depuis le premier janvier, c’est une performance supérieure à 11 %, ce qui place 2025 dans la moyenne des autres années.

SUBBD : un projet orienté vers la création de contenu

Démarrons cette liste d’actifs à fort potentiel en proposant le SUBBD. Actuellement en prévente, le jeton du même nom n’a levé qu’un million de dollar, ce qui en fait un projet qui évolue toujours sous les radars en ce mois d’août.

Sa proposition de valeur ? Relier les créateurs de contenus et leurs fans, ce qui en fait à ce jour la première plateforme Web 3 de création de contenu intégrant nativement les agents IA.

Détenir du SUBBD permet d’accéder pour les fans à du contenu exclusif, des rendements en staking, des réductions sur l’abonnement à certains créateurs, des boosts de récompenses et des accès anticipés à certaines fonctionnalités.

À l’ère du numérique, SUBBD souhaite développer une place de marché qui répond à un marché évalué à plus de 85 milliards de dollars. Avec 30 % de l’offre allouée au marketing, et 20 % pour le développement du produit, la prévente est l’occasion de s’exposer à plusieurs narratives en même temps.

Par ailleurs, 10 % sera alloué à un airdrop. Participer est un moyen potentiel d’en tirer profit et faire croître son portefeuille simplement. Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez nos prédictions pour SUBBD.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

HYPE dépasse les 50 dollars : un x2 est toujours possible

Malgré la baisse et la stabilisation d’une très grande majorité des cryptomonnaies, dont bitcoin et ethereum, hyperliquid fait cavalier seul dans l’écosystème. Oscillant autour des 50 dollars, il a dépassé le palier ce mercredi 27 août.

Marquant une hausse de 20 % sur les sept derniers jours, HYPE prend la tête du marché et se hisse aux portes du TOP 10 sur CoinMarketCap. Avec une capitalisation qui dépasse les 16 milliards de dollars, un HYPE à 100 dollars placerait toujours l’actif derrière TRON. Cela lui permettrait toutefois de devancer Cardano. En ce sens, la marge de progression est très conséquente au vu des promesses et des fondamentaux.

Le Layer 1 marque une croissance de 9 % sur les dernières 24 heures. Parvenant à attirer de la liquidité de manière constante, HYPE est très probablement l’un des meilleurs altcoins pour surperformer le S&P500 sur les prochaines semaines.

AVAX : un projet sous-estimé par le marché

Pendant ce temps, certains projets sont clairement mis sur le côté. Historiquement, sur le marché, le meilleur marketing d’un projet est le cours de sa cryptomonnaie. Avalanche, capitalisé à plus de 10 milliards de dollars, oscille entre les 15 dollars et les 26 dollars depuis le mois de février.

Malgré les avancées sur le plan fondamental avec le premier stablecoin japonais adossé au Yen qui fut lancé sur Avalanche, le déploiement de Particle Chain ou de la tokenisation avec SkyBridge, AVAX peine à remonter la pente. Toutefois, cela pourrait se produire de manière décalée, avec un rebond de l’actif d’ici la rentrée.

Cela en fait un bel actif à détenir dans son portefeuille. Toutefois, à faible proportion, pour chercher un rendement complémentaire dans le cas où il fera son envol. Cependant, il faudra faire preuve de patience, tout en ayant en tête que c’est un actif qui sous-performe le marché depuis de nombreux mois. En effet, il fait face à un désintérêt progressif du marché. Il devient oublié comme d’autres actifs, ATOM ou ARB par exemple.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

